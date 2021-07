Macky boucle sa ceinture de sécurité…Un nouveau procureur de la république sur la table

Personne n’a vu venir mais le président de la République Macky Sall opère des changements stratégiques depuis les émeutes de mois de mars. Et sa mise en garde lors de son discours d’ouverture du Conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes doit être pris au sérieux. Et depuis lors, Macky a changé les patrons de la sécurité…La police a changé de patron, la gendarmerie a vu un homme de terrain devenir le haut commandant. Et selon des sources, le président devra achever ses changements avec la nomination d’un nouveau procureur de la République.

Depuis 2012, le président Macky Sall n’avait jamais été aussi ébranlé que lors des émeutes du mois de mars 2021 qui ont fait 12 morts. Et ses trois discours qui ont succédé aux émeutes ont montré sa détermination. Le 8 mars, il a appelé au calme avec un « je vous ai compris ». Ensuite le discours de la veille de l’indépendance, il a dévoilé son plan pour les emplois des jeunes…Et le 22 avril, il a menacé : « Il y a des pays où un citoyen normal ne penserait pas une seconde à attaquer une gendarmerie, là où on stocke des armes, attaquer des tribunaux et brûler la maison des gens comme cela gratuitement. Mais cela ne se reproduira plus ! »

Et pour prouver aux Sénégalais que « cela ne se reproduira plus », il change tout son dispositif de sécurité publique. La direction Général de la Police Nationale (DGPN), le haut commandement de la Gendarmerie nationale et le procureur de la République sont les entités qui sont directement impliqués dans la gestion des émeutes des 3, 4 et 5 mars qui ont fait basculer le Sénégal dans l’horreur… Et Macky Sall ne va pas les rater…

Le 21 avril 2021

Le président change la tête de la police nationale. Il nomme le Contrôleur général de Police, Seydou Bocar Yague, un homme qui a fait les beaux jours de la Douane où il était détaché aux enquêtes douanières. Redoutable enquêteur, l’homme est décrit comme un travailleur rompu à la tâche. Auparavant il a servi à la Sureté urbaine ainsi qu’à la Division des Investigations Criminelles (Dic) puis dans d’autres commissariat dont celui de Mbour avant d’être nommé Directeur de la Police judiciaire (DPJ). Seydou Bocar fait partie des policiers les plus expérimentés de ce pays…

Le 17 juin 2021

Le président de la république remplace le général de Corps d’armée Jean-Baptiste Tine, aux commandes des hommes en bleu depuis le 17 septembre 2019 par le général de Division Moussa Fall. Ce dernier fut gouverneur militaire du palais mais auparavant, il a eu à commander la Légion ouest de la gendarmerie. C’est aussi le Général Fall qui a géré le dossier de la tuerie de Boffa Bayotte en conduisant ses troupes à Ziguinchor. Un homme de terrain sur le terrain…

Le procureur de la République…

Et le président Macky sall devra parachever ses changements stratégiques en changeant le procureur de la République. Et selon des sources du Palais, le président de la république a déjà trouvé le successeur de l’actuel procureur Serigne Bassirou Guèye qui est en poste depuis avril 2013. Et selon ces sources, un magistrat émérite devrait incessamment être nommé par le conseil supérieur de la magistrature comme procureur de la république pour boucler la nouvelle ceinture de sécurité de Macky Sall…