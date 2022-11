Macky demande un recensement du patrimoine bâti de l’Etat

S’agissant de la maîtrise stratégique des patrimoines foncier et bâti de l’Etat, le Président de la République, Macky Sall, a rappelé au Gouvernement, l’urgence d’assurer la maîtrise des données exhaustives de l’immobilier de l’Etat, à travers la numérisation intégrale du cadastre et le respect scrupuleux des processus domaniaux. A ce titre, le Chef de l’Etat a invité le ministre en charge des Domaines et le ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, à finaliser, dans les meilleurs délais, le recensement national du Patrimoine Bâti de l’Etat afin de construire une base nationale numérisée exhaustive et crédible de la Conservation foncière et de l’immobilier des collectivités publiques.