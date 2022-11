Pape Alé en prison : Le coup de gueule de Pape Ngagne Ndiaye

Quelque heures seulement après l’emprisonnement de Pape Alé Niang, l’indignation va crescendo au Sénégal et à l’international. Le journaliste de la Tfm Pape Ngagne Ndiaye qui a fait un témoignage émouvant sur Pape Alé n’a pas manqué de dénoncer un précèdent néfaste et historique contre la liberté d’expression et la démocratie sénégalaise.

« C’est très dur pour notre corporation et Ce n’est pas beau surtout pour la démocratie. Et comme tout le monde l’a constaté, Macky a toujours soutenu qu’il ne va pas mettre en prison un journaliste. Ce n’est pas beau pour l’image de Macky, à seulement quelques mois de la fin de son mandat qu’il pose ces genres d’acte contre les journalistes surtout sur Pape Alé Niang qui est une personne dévouée et engagée pour son pays », a déclaré le confrère repris par Senego.

Et pourtant, avance-t-il, en 2012, « il avait cette même position et Macky Sall lui-même peut en témoigner. Donc, ils n’ont rien à lui reprocher. Nous demandons à Macky Sall de revoir encore sa manière de faire. Ce n’est pas beau pour la République et pour la démocratie. Lui, connait mieux Pape Alé que moi. »