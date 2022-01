Macky dénigré à Touba et humilié dans le département…C’est fini pour lui

La coalition Benno Bokk Yaakar du président Macky Sall continue sa chute vertigineuse à Mbacké qui comprend la commune de Touba. Selon les résultats officiels, la commune de Touba a eu plus de 72% de bulletins blancs contre 27% pour le maire sortant. Ces bulletins blancs prouvent a suffisance que la ville religieuse à lâché Macky. Des consignes de vote ont été données et la magie s’est opérée dans les urnes avec une majorité de bulletins blancs.

Consigne de vote

La chute de Benno dans le département de Mbacké

Après la proclamation des résultats par le tribunal d’instance de Mbacké, le candidat Matar Diop de BBY à Mbacké, se taille la dernière place avec un score de 6394 voix et se classe à la 5e position. Là où la coalition Yewwi Askane Wi caracole largement en tête avec 19.876 voix suivi de Wallu Askane wi avec 14.678 voix, la coalition Bokk Guis guis 7.654, Disso 6.462 à la 4ème place et la coalition Benno Bokk Yaakar ferme la marche avec 6.394 voix.*

Cette descente aux enfers de Macky peut s’expliquer à plusieurs niveaux malgré les nombreuses réalisations que le régime du président Macky Sall a fait dans la capitale du mouridisme. L’hôpital Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul inauguré il y a de cela quelques mois en est une parfaite illustration.

Le premier élément de cette déroute de Macky Sall est l’absence d’un leadership capable de mener les troupes comme ce fut le cas avec Moustapha Cissé Lo qui contre vents et marées, portait le costume de patron de l’Alliance Pour la République à Touba. La suite on la connaît. Depuis son départ, un vide profond s’est installé politiquement parlant dans la cité religieuse. Malgré quelques apparitions sporadiques de certains responsables comme Mame Khary Mbacké, L’ambassadeur itinérant Pathé Diakhaté, Docteur Sylla, Isma Dioum entre autres, la relève peine à être matérialiser. La jeunesse s’est aussi essayé sans toutefois convaincre.

Ainsi, Madame Amy Mbacké, Directrice de l’administration générale et de l’équipement (Dage) au ministère de la formation professionnelle, le Ministre Conseiller Cheikh Abdou Lahad Gaindé Fatma n’ont pas pu faire mieux pour gérer la clientèle politique. Si la première nommée a tenté malgré des moyens limités, l’autre pêche par sa distance avec les responsables et les militants car le rencontrer relève d’un véritable parcours du combattant.

Le second élément qui explique la défaite de Macky est surtout la perte de terrain du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) du président Abdoulaye Wade. Eh oui, le PDS est à l’agonie à Touba. Et le président du groupe parlementaire l’Honorable Député Cheikh Mbacké Bara Doli est l’artisan numéro 1 de la descente aux enfers du SOPI dans la cité religieuse. Malgré son salaire de Député cumulé avec celui de président de groupe, il ne donne pas un franc et à même préféré déménager avec sa famille à Dakar. Alors qu’on sait nettement qu’entre Maitre Abdoulaye Wade et Touba, c’est un amour parfait mais en l’absence d’un leader capable de mener les troupes, la relation s’effrite de jour en jour.

Le troisième élément qui justifie la débâcle semble s’expliquer par le fait qu’Ousmane Sonko commence à gagner le cœur des populations surtout la jeunesse de Touba. De source claire, des cellules sont installées pratiquement dans tous les quartiers. Des réunions via WhatsApp sont organisées périodiquement par les jeunes. Des stratégies politiques qui commencent à prendre forme et qui payent.

En d’autres termes, Benno Bokk Yaakar récolte que des raclées à chaque consultation électorale malgré les témoignages élogieux du Khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

A chaque occasion, le saint homme vante les qualités du président Macky Sall. Un discours qui semble ne pas captiver les attentions des populations surtout les jeunes primo-votants.

D’ailleurs, un fait qui mérite d’être souligné est le manque d’efficacité du Député Abdou Lahad Seck Sadaga qui ne mouille plus le maillot.

Le chef de l’État Macky Sall peut se contenter d’une large victoire de sa coalition dans la commune de Mbacké avec le DG Gallo Bâ. S’il est renforcé, il pourrait dès lors étendre ses tentacules jusqu’à Touba et surtout dans le département de Mbacké. Avec lui, le renouvellement de la classe politique peut être un atout majeur pour essayer de changer positivement la donne. Sans quoi, d’autres revers politiques sont en vue.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn