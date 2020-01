Situation politique nationale : De la nécessité d’un gouvernement de majorité présidentielle élargie

Depuis quelques jours, la scène politique nationale se trouve agitée avec le débat entretenu autour de la possibilité pour le Président de la République, Macky Sall de se présenter à un troisième mandat. Un débat entretenu et qui risque de reléguer au second plan d’autres questions politiques. Pourtant, le Sénégal à un certain moment se retrouvait autour d’une bonne dynamique avec le Dialogue national qui se déroule jusqu’à présent ainsi que les retrouvailles entre le Président de la République, M. Macky Sall et Me Abdoulaye Wade, son prédécesseur au Palais.

C’est pourquoi, il est attendu du Chef de l’Etat, M. Macky Sall, un signal fort pour que le Sénégal retrouve la sérénité. Et, pourquoi, le Chef de l’Etat ne doit profiter de la possibilité d’un retour de la primature pour procéder à un remaniement en profondeur de son gouvernement.

Il est nécessaire pour le Président Macky Sall de songer en ce moment à la mise sur pied d’un gouvernement de majorité présidentielle élargie. Les forces politiques qui pourraient répondre à son appel pour la mise sur pied d’un gouvernement de majorité présidentielle élargie, si l’appel est lancé et les bases auxquelles les forces politiques intéressées peuvent s’accorder, le Sénégal pourrait enfin se retrouver, et le Président Macky Sall pourra terminer son actuel mandat dans la sérénité sans trop d’agitations. Il n’est pas sûr pour le Chef de l’Etat de rallier à une telle initiative des partis politiques comme Rewmi d’Idrissa Seck, Pastef d’Ousmane Sonko ou le Grand Parti de Malick Gackou. Mais, il pourra espérer avoir les onctions du Parti démocratique sénégalais (PDS), de Bokk Gis Gis de Pape Diop, de And-Jëf de Mamadou Diop Decroix, de l’ACT de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye ainsi que du Mouvement Tekki de Mamadou Lamine Diallo.

La rédaction de Xibaaru