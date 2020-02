Pour la bonne marche de la République : Oust les comploteurs du Palais

Ce n’est pas une leçon au Chef de l’Etat Macky Sall qui est mature en la matière. Mais, le temps est venu pour lui de séparer la bonne graine de l’ivraie. Pour le bien de la République, pour la bonne marche de tout ce qu’il veut entreprendre pour le Sénégal, le temps est venu de mettre hors d’état de nuire tous ceux qui entretiennent des projets funèbres.

Les langues perfides et venimeuses, les Sénégalais n’en veulent plus. Il y’en assez de complots contre la République. Waouh Mahmout Saleh, Mame Mbaye Niang et compagnie ! Pour combien de temps, ils doivent entretenir le Sénégal en haleine dans leurs théories qu’il existe de porteurs de « coup d’Etat rampant », finalement « debout » contre le Chef de l’Etat.

Le Président Macky Sall doit tout de même mettre fin à tout ce cirque. Les Sénégalais en ont plus que marre. Le temps est beaucoup plus à la mise en œuvre de politiques aptes à mettre le Sénégal sur la voie du développement. Sous ce rapport, on aura beau dire d’eux, mais ils peuvent se tenir debout, regarder droit les yeux dans les yeux. Nous voulons parler de Mouhamed Boun Abdallah Dionne, d’Aminata Touré, d’Amadou Ba, d’Aly Ngouille Ndiaye. Jamais, on n’entend citer leurs noms lorsqu’il s’agit de complots contre le Chef de l’Etat, Macky Sall. Au contraire, il se retrouve qu’ils ont de pourfendeurs tapis au Palais. Des pourfendeurs devenus de porteurs de l’épidémie du « coronavirus » que le Président de la République doit bien faire de les isoler au plus vite avant que le virus dont ils sont porteurs se répandent au plus vite.

La rédaction de Xibaaru