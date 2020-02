Semeurs de zizanie au sommet de l’Etat : Le retour de bâton contre les véritables comploteurs

Mame Mbaye Niang et compagnie se voient rabattre le caquet. En effet, ils sont de plus en plus nombreux au sein de l’APR à penser que le temps de jeter les masques est venu. Que l’APR ne peut plus continuer à fonctionner avec tout le temps sur sa tête, la thèse d’un « coup d’Etat rampant » finalement « debout » comme vécue sous Me Abdoulaye Wade et qui a valu la liquidation de l’ancien ministre d’Etat, ensuite Premier ministre à l’époque tout puissant numéro 2 du Parti démocratique sénégalais (PDS), Idrissa Seck.

Voilà un scénario similaire que des comploteurs contre la République, stratèges en la matière pensent pouvoir reproduire. Peine perdue pour eux. Des membres éminents de l’APR se dressent depuis, publiquement, en les désavouant, et en condamnant leurs démarches. Ces derniers les accusent au fond de vouloir déstabiliser l’APR à des fins effroyables. Ce qu’ils sont pitoyables. Honte à eux, quand aujourd’hui, ils se retrouvent démasqués dans leurs stratégies machiavéliques par tous les Sénégalais. Le Coordonnateur départemental de Kaolack de la Convergences des jeunesses républicaines (COJER) de l’APR ne s’y trompe guère. Abdoulaye Diop appelle Mahmout Saleh, Mame Mbaye Niang qu’il ne cite guère, à savoir raison gardée.

Abdoulaye Diop ose tout de même mettre le doigt à l’intérieur de la plaie. Il soutient condamner « fermement la calomnie voire la diffamation proférée par certains de nos responsables pour disent-ils, freiner tout militant ou cadre Apériste qui serait tenté de lorgner le fauteuil présidentiel ». Et de soutenir à l’endroit des comploteurs contre la République qui doivent retenir la leçon qu’en politique, « soit on sert son leader ou on soutient le projet qui l’affaiblit ».

La rédaction de Xibaaru