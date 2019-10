Après les nombreux dégâts causés par les récentes pluies, Macky Sall semble vouloir montrer à ses aïeuls du Fouta qu’il tient à eu. En effet, le chef de l’État y a envoyé 200 tonnes de ciment et 24 millions Fcfa pour soulager les sinistrés. Selon le quotidien L’As qui donne la nouvelle dans sa parution de ce lundi, la délégation qui a convoyé ce soutien a été conduite par le ministre du Développement communautaire Mansour Faye et celui de l’Education nationale Mamadou Talla. Les deux ministres ont sillonné cinq localités du département de Kanel : Ndindory, Thialy, Séno Palel, Kanel commune et Sinthiou Bamambé.

«C’est un premier geste pour soulager les populations impactées par les fortes pluies», a déclaré le ministre du Développement communautaire qui annonce l’arrivée d’une mission de l’Ageroute pour faire le point sur l’état des ouvrages endommagés ou ceux à réaliser dans le court terme. «Ce qui s’est passé dans le département de Kanel est inédit. Nos parents ont, malgré les nombreuses difficultés, réservé un accueil chaleureux à notre délégation. Ils ont souffert dans la dignité et avec beaucoup de courage», a soutenu Mamadou Talla. A Ndindory, à Séno Palel comme à Thialy, ce sont des concessions entières qui se sont écroulées, des murs affaissés et des toitures emportées par la furie des orages.