Macky est cuit…Son parti est un nid à scandales

Avec tous les conflits, scandales causés par des membres de son entourage, le Président de la République Macky Sall n’est pas encore sorti de l’auberge. On n’a même pas encore fini de parler des steaks d’oryx qui éclaboussent le ministre de l’Environnement et du Développement durable Abdou Karim Sall, de Moustapha Cissé Lô et ses injures avec la passe d’armes qui s’est déroulée entre ce dernier et Yakham Mbaye, et Farba Ngom, voila que ce dernier se signale. Farba Ngom, un autre sacré phénomène de la République !

Conflit avec la collectivité léboue de Ouakam : Farba Ngom attise le feu

Un homme qui reçoit tous les honneurs de la nation dont le seul mérite est pourtant de revendiquer d’être le « griot » du Chef de l’Etat Macky Sall. Un statut qui lui offre tous les privilèges. A l’Alliance pour la République (APR), gare à tous ceux qui n’entrent pas dans ses bonnes grâces. Cela doit-il faire de lui cependant un intouchable au point de défier toute une collectivité. A Ouakam, Farba Ngom est au centre d’un litige foncier qui l’oppose à la collectivité léboue de cette localité. Malgré les mises en garde des autochtones lébous, Farba Ngom fait preuve d’arrogance en entreprenant des constructions sur le terrain, objet du litige.

Le pire a été évité de justesse sur les lieux grâce à la promptitude des forces de l’ordre. Pourquoi s’entêter tant à vouloir de force construire sur un terrain qui fait l’objet de litige entre lui et les autochtones, alors qu’une solution peut être trouvée en privilégiant le dialogue. Farba Ngom n’en a cure. C’est lui le « griot » du Chef de l’Etat Macky Sall, il peut agir comme bon lui semble.

C’est le Chef de l’Etat Macky Sall avec ce type de personnes qui l’entourent qui n’a guère de chance. Chaque jour qui passe, son régime est constamment défié par les populations de plus en plus mécontentes, à cause d’agissements d’énergumènes comme Farba Ngom.

La rédaction de Xibaaru