Macky et Mahammed…Un binôme pour mener la barque à bon port

IL ÉTAIT UNE FOIS AU SÉNÉGAL, UN DUO POUR MENER LA BARQUE À BON PORT

Deux hommes unis par le destin, deux frères qui s’imprègnent de la sève de leur Nation et dont la fratrie exemplaire détermine leur identité humaine. Macky et Mahammed, un binôme de créatures mais un monôme par l’existence et l’essence pour un seul destin politique. Dans la conception politique de l’un en tant que géologue, l’autre s’est immiscé en tant qu’économiste, pour gérer le temps et les actions dans l’espace (Etat-Nation)de notre cher pays. Et le Sénégal prit un nouveau départ ce 24 Février 2012, quand l’un leva la main pour prêter serment, l’autre assis là, le cœur plein de joie pour servir la Nation. Chacun compte sur l’autre en tout temps et toute chose au plan plus que politique et en toute occasion. Chacun continuera à compter sur l’autre même quand le pouvoir dont ils sont investi prendra fin. On appelle ça LOYAUTÉ : cette fidélité manifestée par la conduite aux engagements que chacun a pris, au respect des règles de l’honneur et de la probité.

Chacun sait tout jusqu’à l’âme de l’autre, chacun sait que l’autre n’attend aucun zèle pour se plaire : c’est le parfait AMOUR: inclination d’une personne pour une autre basée sur une passion qui repose sur la bonne foi. Ils ont cheminé ensemble depuis qu’ils ont signé par le cœur un pacte en duo pour tracer la voie de l’émergence du Sénégal, cet accord solennel conclu entre eux: LA FIDÉLITÉ : la constance dans les sentiments, les affections, les habitudes et les attitudes.

Ils sont tous les deux phénoménaux, exceptionnels par leur bonté, leur ouverture d’esprit, leur grandeur humaine et leur honnêteté, somme toute, base d’une bonne éducation. Celui qui ne peut pas être avec l’un ne pourrait jamais l’être avec l’autre. Dans la dépendance noble où Dieu les a placée, ils savent bien que c’est Dieu même qui leur a confié le pouvoir et la grâce d’agir sur leurs semblables. Ils ont leur patrie au cœur pour rendre utile leur existence sur terre.

En ces moments, coïncidant d’avec le mois du MAWLID NABI et d’attente pour redémarrer une nouvelle collaboration, prions tous pour eux afin qu’ils réussissent leur mission. Amen.

Malick Wade Guèye