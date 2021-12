Macky et ses griots « bafouent » les mesures anti-Covid…pour son TER

Ce qui s’est passé hier lors de la cérémonie de lancement du Train Express Régional (TER), comme si on allait sortir d’un coup de baguette magique de notre situation de miséreuse, est tout simplement scandaleux, crie Le Témoin.

Dans un pays où tout est urgence et où l’on nous livre chaque jour un bulletin alarmant sur le Covid, le Président Sall et tout son gouvernement se sont mobilisés durant plus 6 heures d’horloge pour reinaugurer un Ter. Plutôt que de faire dans la mesure comme l’aurait exigé la crise sanitaire, ils ont mobilisé toutes les chaînes de télévisions locales pour la retransmission en direct de l’évènement.

Ce, en plus d’une flopée de griots traditionnels dirigée par Farba Ngom pour encenser le Président Sall. Le ministre-conseiller Youssou Ndour était également de la partie. Pour lui seul et son orchestre, un train a été mis à leur disposition. On va bien entendu faire encore saigner le Trésor public après le dépeçage des agents de cette structure. Conséquences de cette re-inauguration, beaucoup de chaines de télés ont privé leurs fidèles téléspectateurs leur traditionnel Journal Télévisé.