Macky hué…le forum du Justiciables rappelle à l’ordre

Londres : La première institution de notre pays est le Président de la République.

Devrons-nous fragiliser nos institutions ?

Le Président de la République est le Chef de l’Etat. A ce titre, tout citoyen et tout démocrate épris de respect et de patriotisme doit avoir la convenance et la politesse ainsi que la courtoise de lui témoigner en toutes circonstances respect et considération.

Certes, nous pouvons toujours dire qu’il est aussi chef de parti et que souvent ceux qui le critiquent le font de manière indifférenciée, mais l’opposition la plus ferme et la plus radicale n’exclut certainement pas le respect envers l’institution Présidentielle.

Nous sommes au regret d’assister à la banalisation des symboles de la République qui sont les fondations de notre société.

Babacar Ba Forum du justiciable