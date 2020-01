Malick Gakou en tournée économique nationale…

Un communiqué du Grand Parti adressé à la rédaction de xibaaru renseigne du programme de la tournée économique du Président dudit parti, Malick Gakou, dans les 14 régions du Sénégal.

COMMUNIQUE DU BUREAU POLITIQUE

Le Bureau Politique du Grand Parti (G.P) s’est réuni ce Mercredi 22 Janvier 2020 à l’effet d’examiner l’ordre du jour suivant :

Situation Nationale et Internationale ;

Programme d’Activités du Bureau Politique

Le Bureau Politique a entendu une importante communication du Président Malick GAKOU sur la situation Nationale marquée par la montée des tensions au niveau politique et la forte dépréciation du pouvoir d’achat des populations à la suite de l’augmentation du prix de l’électricité.

Sur le plan de la confiscation des Libertés démocratiques, le Bureau Politique engage le Gouvernement du Président Macky SALL à préserver les droits fondamentaux du Peuple souverain à la marche, tels que stipulé par notre Constitution.

De même, le Bureau Politique exhorte le Gouvernement de libérer siné-dié Guy Marius SAGNA et à protéger l’expression de la vie démocratique, comme gage de la pérennisation des libertés individuelles et collectives de nos Populations.

Le renchérissement du coût de la vie doit nous amener à nous interroger sur les impacts des Politiques Publiques en synergie avec la qualité du bien-être social des Populations qui ne doivent en aucune manière en supporter les effets négatifs.

Face à cet ancrage, le Bureau Politique exhorte le Gouvernement à renforcer l’efficience et la résilience de la gestion de la SENELEC afin de la rendre plus efficace et plus performante dans ses missions de service public.

Ce faisant, la décision d’augmentation du prix de l’Electricité doit être annulée purement et simplement afin d’alléger la souffrance de nos populations.

Aussi, au chapitre de la situation Internationale, le Bureau Politique marque sa vive préoccupation quant à la recrudescence des périls et des extrémismes dans le monde. Ces menaces qui se reflètent par la montée des tensions sécuritaires dans notre région doivent nous amener sur le plan interne, à renforcer notre dispositif sécuritaire national et au plan intra régional à valoriser la mutualisation de nos capacités de réaction pour la stabilité et la Paix dans nos Etats.

Abordant le deuxième point de son Ordre du Jour, le Bureau Politique a adopté le Programme de la TOURNEE ECONOMIQUE NATIONALE du (24 JANVIER AU 26 AVRIL 2020) du Président Malick GAKOU, dans les 14 régions du Pays.

Ce programme se décline comme suit :

Zone Centre ( du 24 au 31 Janvier)

DIOURBEL -THIES-KAOLACK-FATICK-KAFFRINE

Zone Sud (du 21-02 au 01-03-2020)

TAMBA-KOLDA-SEDHIOU-ZIGUINCHOR

Zone Nord ( du 13 au 22 Mars)

LOUGA- SAINT-LOUIS -MATAM

Région de Dakar (du 24 Mars au 26 Avril)

PIKINE-DAKAR-RUFISQUE-GUEDIAWAYE

1er Congrès Ordinaire : 12-13-14 Juin 2020

Le Bureau Politique demande vivement à tous les camarades et sympathisants du Parti de bien vouloir respecter scrupuleusement la décision de permettre à cette occasion au Président Malick GAKOU de faire une tournée de contact direct et d’échanges avec les Populations ;

A cet effet, aucun meeting ni rassemblement ne seront acceptés pour cette Tournée de Travail et de partage sur le terrain avec les Populations en vue de renforcer et de vulgariser le Programme Alternatif Suxali Sénégal (PASS).

S’agissant des préparatifs du prochain Congrès du Parti, le Bureau Politique mettra sur pied un comité d’organisation lors de sa prochaine rencontre.

Ce Grand Congrès doit refléter à sa juste valeur, le dynamisme et la vitalité de notre Parti dans l’atteinte de nos objectifs pour le Sénégal.

VIVE LE SENEGAL

VIVE LA REPUBLIQUE

Dakar le 22 Janvier 2020