Macky joue avec le feu…Il range le PM dans les tiroirs

Macky Sall est soit le champion des politiciens ignorants ou le politicien le plus sourd qui n’écoute ni la rue ni les analystes politiques. Il n’en fait qu’à sa tête et n’écoute personne. Il restaure en urgence le poste de Premier ministre (PM) depuis le mois de décembre et a du mal à en nommer même après les résultats des Législatives. Selon des sources, le Président de la République va mettre en place le bureau de l’Assemblée nationale après le Magal de Touba…Quid de la nomination du PM ? un poste déjà rangé dans les tiroirs…

Pourtant Macky Sall est très attendu sur la nomination du futur Premier ministre. Contre toute attente, il avait supprimé ce poste au sortir de sa réélection lors de la Présidentielle de 2019. Macky Sall s’était rendu finalement compte de son erreur de supprimer ce poste de Premier ministre, et avait décidé de le restaurer. Il s’était servi du prétexte de son élection à la tête de l’Union africaine (UA) pour faire voter en procédure d’urgence à l’Assemblée nationale, la loi restaurant ce poste.

Depuis, les Sénégalais attendent de le voir nommer un Premier ministre. Il avait entretenu le doute faisant croire que ce sont les résultats inattendus issus des élections locales de janvier dernier qui lui ont poussé à différer la nomination d’un Premier ministre, après les Législatives. Seulement, il n’y a aucun signe de sa part, montrant qu’il est prêt à nommer ce Premier ministre.

Une attitude qui lasse et exaspère l’opinion. D’autant que l’opposition qui mène une campagne de dénigrement à son encontre, et qui parle encore d’une manœuvre politique de sa part sur son choix de restaurer le poste de Premier ministre de la République du Sénégal, semble avoir raison sur lui à ce sujet. L’opinion publique sénégalaise s’est rangée finalement derrière cette position de l’opposition.

Tout le monde s’attendait donc à voir Macky Sall se précipiter et donner des signaux à propos de la nomination d’un Premier ministre pour couper court à la campagne que mène l’opposition sur cette question. Apparemment, Macky Sall fait fi de la campagne de déstabilisation menée contre lui par l’opposition, et ne tient compte de la position de l’opinion sur cette question…

Certains se posent déjà des questions sur quel jeu, il se livre ? Macky Sall ne veut pas tenir compte de la position de l’opinion sur cette question. Il déroute tout le monde sur cette question, à travers son attitude. Celle-ci est suicidaire pour lui. L’opinion a l’impression qu’il se joue d’elle. Jusqu’à quand Macky Sall continuera-t-il à se livrer à ce jeu ? Le temps d’ici 2024, fin de son actuel mandat, est désormais compté. Le président joue avec le feu à 18 mois de la présidentielle qu’il devra organiser sans y participer…

Macky Sall a besoin de nommer dans l’urgence un Premier ministre pour parachever les différents chantiers qui sont actuellement en cours pour le Sénégal. Ensuite, durant ce peu de temps qui lui reste d’ici 2024, il a besoin d’un véritable fusible qui va le protéger de toutes les attaques menées par l’opposition. Et ce fusible protecteur ne peut-être que le futur Premier ministre.

Pour son temps qui lui reste à la tête de ce pays, Macky Sall doit travailler en toute sérénité et dans le calme. Seulement, lui ne semble pas comprendre tout cela. C’est comme, s’il reste dans la position qui est d’affronter continuellement et frontalement l’opposition. Seulement, il perd toute considération aux yeux de l’opinion qui se range de plus en dans le camp de l’opposition. Macky Sall est assurément sur une voie suicidaire pour lui et pour le camp de la majorité présidentielle.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn