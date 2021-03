Macky parle du 3e mandat et raille Ousmane Sonko

Dans sa parution du Jour, le journal Les Echos a livré les secrets de l’audience entre le chef de l’Etat Macky Sall et une délégation de la société civile. Selon nos confrères les discussions ont porté entre autres, sur la question du 3e mandat, l’affaire Ousmane Sonko et les cas Karim Wade et Khalifa Sall.

« En tant que Chef d’Etat, je ne peux accepter qu’on m’exige quelque chose. On peut discuter et trouver des pistes de solutions. Mais l’Etat doit rester fort », a dit le Président Sall. Qui estime qu’il est inutile de poursuivre le débat du troisième mandat : « arrêtez ce débat et travaillons, je n’ai jamais dit que je fera un troisième mandat », rajoute-t-il.

S’exprimant sur l’affaire Ousmane Sonko, Macky est d’avis que toutes les personnes convoquées devant la justice doivent aller répondre. « Quand quelqu’un est convoqué par la justice, il doit aller répondre. Abdoulaye Wade, Idrissa Seck et moi-même l’avons fait. On doit rationaliser , l’Etat ne peut pas chaque 10 ou 12 mois organiser des élections », a affirmé le président de la République.