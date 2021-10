Macky perd le contrôle…ses ministres ne lui obéissent plus

Le plus grand problème du président Macky Sall se trouve au sein de ses rangs. Le chef de l’Eta traine de véritables boulets. Au Palais, beaucoup de ministres ne respectent plus les directives qu’il donne. Distraits par les locales, prévues le 23 janvier 2022, ces ministres n’ont plus le temps de s’occuper des tâches qui leur incombent dans leurs fonctions de ministres de la République. Et c’est Macky Sall qui porte sur ses épaules tout le poids de leur erreurs politiques. Et par conséquent, le locataire du Palais en paie le prix fort. Le ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow fait partie de cette race de politicien. Il crache désormais sur les ordres du Macky.

Dire que le président Macky Sall est le président le plus mal entouré, n’est plus un scoop. Cela, même les enfants en sont conscients. Des membres de sa famille crachent sur le travail qu’il abat. Des ministres ne respectent plus les directives qu’il donne et d’autres comme Abdoulaye Seydou Sow, font même mine de les avoir oubliées. Le dernier drame survenu après l’effondrement d’un bâtiment à Belair en est l’exemple type. Une fois de plus Macky Sall a encore demandé au ministre de remettre de l’ordre dans ce secteur. Une demande qu’il a fait depuis…le 3 février 2021.

Mais depuis cette date rien n’a été fait par le ministre de l’Urbanisme et sa bande. Ce mutisme et ce silence d’Abdoulaye Abdoulaye Seydou Sow à pousser Macky Sall à se répéter une seconde fois. Huit mois après le premier appel, le locataire du Palais continue de dicter à son ministre la conduite à tenir. Pendant ce temps, ce même ministre se contente de se noyer dans l’autre monde auquel il appartient.

En effet, le cumul de fonctions semble être un fardeau trop lourd pour Abdoulaye Sow. Le ministre de l’Urbanisme est beaucoup plus présent dans le monde du foot que dans sa petite bulle de ministre. Ce qu’il fait dans le foot, s’il le faisait pour l’Urbanisme, il aurait déjà développé ce secteur. Mais il n’arrive pas égaler Abdou Karim Fofana qui avait un rythme surhumain. Pour preuve, Abdou Karim Fofana, est le seul ministre qui a été capable de reprendre Sandaga aux commerçants. C’est un poste ministériel aussi stratégique que le président de la ligue de football amateur (LFA) a délaissé pour aller battre campagne pour Augustin Senghor.

Mais si des ministres de la République se permettent de faire ce qu’ils veulent, le Président en est le responsable. Depuis des mois, Xibaaru alerte sur la nécessité de faire un remaniement. Si ces ministres étaient sûrs qu’ils allaient donner leurs places à des bosseurs, ils se tueraient corps et âme aux départements qu’on leur a confiés. Mais Macky préfère récompenser les ministres qui ne travaillent. Car personne ne peut expliquer la raison pour laquelle il maintient toujours au sein du gouvernement des ministres qui ne cessent de montrer qu’ils sont de véritables catastrophes.

Le locataire du Palais est averti ! S’il continue à maintenir des ministres qui ne savent pas pourquoi ils sont dans le gouvernement, il en paiera le prix fort. S’il s’entête à continuer dans ce chemin il ne passera même pas l’épreuve des élections locales de 2022. Et ces chouchous seront la cause de sa perte. Et cela sera la chute de son empire et fin du règne de Macky Sall.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru