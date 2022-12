Macky quitte Dakar…il passera cinq jours à

Le Président Macky Sall quittera Dakar lundi prochain pour un séjour de cinq jours aux États-Unis. D’après Les Échos, qui donne l’information, le chef de l’État prendra part à Washington au sommet Afrique-États-Unis.

Cette rencontre a été initiée par Barack Obama (2008-2016). Elle a été supprimée par Donald Trump. Joe Biden l’a remise au goût du jour.

Ce sera l’occasion de dépoussiérer la coopération entre le géant américain et le continent. Surtout à l’heure où l’influence de la Russie et de la Chine devient de plus en plus grandissante.

Les Échos, repris par Seneweb, renseigne que Macky Sall devrait être de retour au Sénégal vendredi 16 décembre