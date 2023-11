«Macky Sall a désormais une image, un prestige et une posture à défendre» (Alioune Tine)

Macky Sall qui vient de voir son leadership et ses compétences en matière de plaidoyer consacrés au plan international sur les questions d’actualité de la planète est obligé politiquement et moralement de soigner son image nationale, en engageant sans délai une politique de concorde de réconciliation nationale.

Pour qui sait lire et interpréter, cette nomination, alors qu’il traverse une fin de mandat particulièrement difficile, est une injonction implicite a agir dans ce sens.

C’est la toute la finesse de l’initiative de Macron. Macky Sall a désormais une image, un prestige et une posture à défendre.

Il est condamné désormais à réussir sa sortie et tout le monde doit le soutenir. Son parti et sa coalition doivent désormais surveiller et neutraliser l’action des faucons et des prédateurs, qui peuvent par leur zèle et leur méchanceté entacher l’image du PR.

Pour réconcilier les Sénégalais avec la démocratie qui fait partie de leur valeur, le PR doit inscrire désormais son action dans le respect strict de la loi et du bon fonctionnement des institutions de régulation politique, surtout dans cette période électorale particulièrement sensible où le Sénégal fait l’objet d’une surveillance mondiale.

Il faut engager le dialogue de la dernière chance, avec l’ensemble des acteurs dans la sérénité, toute la société civile ainsi que tous les chefs religieux vont vous soutenir et vous accompagner pour une bonne fin de mission, pour réaliser une belle jonction entre le leadership international, panafricain et surtout national.

L’apothéose PR Macky Sall , c’est désormais à votre portée. Macron ne peut pas t’aimer mieux que nous.

Par Alioune Tine