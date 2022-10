Macky Sall impopulaire et Marème Faye vomie…voici les raisons

Le Président Macky Sall, malgré ses multiples réalisations, est devenu impopulaire à l’approche de la présidentielle de 2024. Et son entourage n’est pas en reste car les Sénégalais peignent son épouse, la Première Dame, comme la « vice-présidente omniprésente. Elle est vomie par les populations qui ne veulent plus de l’ingérence d’une famille dans les affaires de l’État. Le « très populaire » Abdoulaye Wade a été sanctionné en 2012 pour avoir mêlé son fils « trop gourmand » dans la gestion de l’Etat. Et la présence de la belle-famille dans le gouvernement, dans les mairies et dans les directions, a décrédibilisé Macky. Et surtout cette volonté de briguer un 3ème mandat, à l’origine de son impopularité.

Il faut dire que l’on devient insatiable au sein de la famille présidentielle. L’on fait tout au sein de cette famille présidentielle où l’on est qu’amateur du lucre et du luxe, pour chercher à s’accaparer de tout. Les Sénégalais ont pris du dégoût de ceux qui pensent qu’ils peuvent les tromper. L’on ne sait les raisons pour lesquelles, Macky prend des décisions qui ne peuvent être considérées comme étant impopulaires.

Macky Sall est en train de se couper de la volonté populaire. Il est devenu Président de la République, grâce au combat qu’il a su mener avec le peuple sénégalais pour barrer la route à l’ancien Président de la République Abdoulaye Wade à la recherche d’un troisième mandat. Macky Sall a lutté de toutes ses forces, rien que pour dénoncer la dévolution monarchique des Wade et promis la fin des polémiques sur les mandats avec la proposition d’une nouvelle constitution par référendum…

Macky Sall n’a tiré la plus seule petite leçon de l’élection présidentielle de 2012. Les Sénégalais ont voté pour lui, en menant Me Abdoulaye Wade à une défaite outrecuidante. Macky Sall doit s’empêcher une telle humiliation à l’occasion de l’élection présidentielle en 2024. L’actuel président doit respecter les mêmes convictions qui l’ont poussé à combattre Wade en 2012 et s’empêcher de se présenter en 2024 pour une troisième candidature consécutive comme le lui interdit la Constitution en son article 27 (ci-dessous).

Mais, il y a des demeurés qui font tout pour l’obliger à tenter l’épreuve de force, rien que pour imposer sa candidature qui ne serait qu’illégale en 2024. Macky Sall s’éloigne de plus en plus du peuple. Il ne contrôle plus rien. Les Sénégalais ont le sentiment que c’est sa belle-famille qui est aux commandes au sein de l’Exécutif. Ce n’est pas pour rien que Mme Aminata Touré devient leur cible favorite.

Et ce sont des membres de la dynastie Faye-Sall qui veulent que Macky Sall torde le cou à la Constitution pour se présenter à l’élection présidentielle de 2024. La candidature de Macky Sall en 2024 est invalide, selon la Constitution. L’on doit arrêter de mentir aux Sénégalais. Et le plus écœurant aux yeux de tous les Sénégalais, c’est le rôle que s’impose Marième Faye, l’épouse du Président de la République. Marième Fall Sall qui se met en ce moment dans la peau d’une vice-Présidente de la République du Sénégal pour « gérer » les dossiers chauds comme elle l’avait dit lors d’une interview.

C’est toute la République qui est en danger. Macky Sall, à force d’être aveuglé par son épouse et sa famille, ne se rend même pas compte à quel point, il est coupé du peuple sénégalais. Macky Sall est impopulaire, à, cause de l’intention que les Sénégalais lui prêtent qu’il sera candidat à un troisième mandat. Il veut franchir le rubicond, mais il existe des Sénégalais, notamment les membres de l’opposition, prêts à tout pour lui barrer la route.

C’est-à dire toutes leurs forces, et lui dire non à une troisième candidature. Mais que cherche le Président de la République Macky Sall ? Veut-il forcer le passage et se faire haïr par tout un peuple fatigué de se voir trompé par les politiciens ?

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn