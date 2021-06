Règne de Macky…La dynastie Faye-Sall confirmée par la famille

Enfin, le Sénégal est l’emprise d’une dynastie. La dynastie « Sall » du monarque qui n’a pas de sang royal vient d’être confirmée. Et pourtant les proches du président ont toujours rejeté ce terme qui renvoie à la tyrannie d’une famille. Le président Macky Sall et sa femme Marème Faye détestent l’expression « dynastie Faye-Sall ». Mais cette fois, l’accusation vient de l’intérieur. C’est un membre de la famille qui confirme l’existence de cette dynastie.

Adama Faye, le frère de Marème Faye s’est-il senti délaissé par son beau-frère président, Macky Sall ? Dans la si longue lettre qui a l’air d’un « J’accuse », Adama Faye attaque son beau-frère et l’accuse d’être dans une république et non un royaume : « Au-delà du fait que le sang royal royal ne coule guère dans vos veines, je vous rappelle que le Sénégal n’est point un royaume, mais une République que vous dirigez » a-t-il écrit dans sa lettre ouverte.

C’est la gifle qui vient de l’intérieur. Le beau-frère rappelle à l’époux de sa sœur, que le Sénégal n’est pas un royaume. Il vient de remarquer que son frère dirige la République du Sénégal comme un royaume. Adama Faye est allé trop loin sur « le sang royal »…qui accuse Macky Sall de se mettre dans peau d’un roi sans être de lignée royale. Et il ajoute : « votre excès de pouvoir et votre comportement de dictateur ou de monarque inquiètent plus d’un »…tous les attributs d’une dynastie.

La Dynastie Faye-Sall dévoilée sous toutes ses formes par l’un de ses membres qui a joui depuis 2012 des privilèges de celui qu’il accuse aujourd’hui d’être un dictateur et un monarque. Après avoir côtoyé Macky Sall, mangé dans le grenier du Palais et bénéficié de son titre de beau-frère du président, Adama Faye accuse sa famille et sa belle famille d’avoir en leur sein un dictateur qui se prend pour un roi qui n’a pas de sang royal.

Adama Faye vient de dire tout haut ce que tout le pensait depuis longtemps. La dynastie Faye-Sall avait toujours été l’apanage de l’opposition. Et quand l’opposition accusait le pouvoir d’être tenu de main de maître par la famille Faye-Sall, les défenseurs de Macky et de Marème Faye montaient au créneau. Mais aujourd’hui, quand cette accusation sort de la bouche d’un membre de la famille de la première dame, les défenseurs se font discrets car attaquer Adama Faye, serait retourner son arme contre la famille présidentielle.

