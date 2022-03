« Macky Sall n’aime pas Louga », selon…

Lougatois réveillez-vous ! Macky SALL ne vous aime pas et ceux qui profitent de ses avantages s’en foutent.

En imposant au département de Louga un parfait ignorant, le président Macky SALL insulte les lougatois. Et tous les fils de Louga qui ont courbé l’échine pour avaler cette couleuvre en paieront le prix parce qu’ils seront responsables devant l’histoire de cette méprise qu’ils ont tous cautionné.

Mberry SYLLA n’a rien gagné qui ne soit l’œuvre de Moustapha DIOP et de Macky SALL lui-même au nom d’un Koleré lointain qui veut que Mberry fasse partie de ceux qui ont accueilli Macky SALL à Louga du temps des vaches maigres. Le Président a soumis tous les Maires signataires de la pétition qui ne voulait plus voir Mberry dans notre Conseil Départemental, il a obligé Moustapha DIOP à se présenter aux dernières législatives pour ensuite laisser la place à Mberry au nom d’un tour de passe-passe qui fait fi de toute parité.

Mberry est une grosse tâche nationale et internationale pour Louga. Non pas que c’est un analphabète, mais que c’est un faussaire qui passe Louga pour le meilleur département du Sénégal grâce à la supercherie des awards sans mérite. Pendant ce temps son état signalétique et de service international révèle qu’il est mêlé à des histoires de meurtre et de narcotrafic. Il se dit que c’est un bagarreur méchant et je-m’-en-foutiste, qui ne respecte rien, ni personne.

En disant cela je ne veux surtout pas passer pour un mauvais perdants car ma coalition et moi, nous avons accepté notre défaite et compris que nous sommes la seule force politique saine de Louga avec quelques coalitions de partis qui avaient comme nous, eu un engagement purement citoyen et qui n’ont compté que sur leur propres moyen et sur Dieu et le peuple.

A côté, les coalitions de partis politiques, gracieusement financés et soutenus, ont bien profité, soit de l’impulsion nationale de YAW qui a utilisé la colère des citoyens auxquels on a fait croire qu’il fallait tout sauf BBY (pour plusieurs raisons fallacieuses), soit de la puissance financière de ceux de BBY qui n’a pas hésité à contraindre et inhiber les velléités de ceux qui doivent tout à Macky SALL.

Dans ce contexte, BBY au département de Louga n’a lutté que contre le petit poucet que constituait notre mouvement Yessal Taxawaay Louga et sa coalition citoyenne Andu Nawle Suxali Sunu Gox. A coup de sous et de lampes solaires, mais aussi de rappels gracieux de 200 milles francs à l’ensemble des chefs de village, la politique politicienne hideuse et plombante a réussi le sale boulot au profit du règne continu de l’obscurantisme et de la seule compétence à ce jour transférée à Louga : L’ignorance.

Pendant ce temps le Président affine et démontre sa préférence pour Matam prévue pour devenir une métropole d’équilibre au moment où la ville d’Abdou Coumba DEME se meurt. Pour trouver quelques infrastructures dignes de ce nom à Louga il faut compter les vestiges mourants de la colonisation ou celles plus récentes de feu Djily Mbaye.

Tout menace ruine dans cette capitale de la 8ème région du Sénégal et il n’est pas prévu que ça change, c’est bien pour cela que Mberry SYLLA est en poste. Jamais il n’initiera l’once d’un développement quelque soit la thématique considérée. Le Sénégal se désaltère grâce au lac de guiers et KMS3 fait la fierté des tenants du pouvoir, mais les populations de Gankette Guent à moins d’un kilomètre dudit lac doivent encore se contenter d’eau de puits.

Quant aux habitants de SYER, il est préférable dans le contexte actuel, qu’ils attendent la survenue d’un nouveau monde pour espérer ressembler à un territoire habité. Ils sont nombreux dans le département à se contenter du strict minimum, sans eau potable, sans électricité, et sans aucune réalisation témoin de l’émergence qu’on nous chante. Il n’y aura assurément pas de SN2025 pour les habitants de Keur Modou Khary MBOUP, de Ndiawène DIAW, de Salim SARR ou de Diapal SARR, et les promesses d’accès universel à l’eau potable et à l’électricité n’engagent que ceux qui y croient.

Le forum de l’eau à Dakar doit constater en premier chef que les chiffres du taux d’accès qu’on nous chante ne correspondent pas à une réalité lougatoise et qu’à ce rythme, les ndiambour-ndiambours doivent se déconnecter de la dynamique d’émergence qui ne les regarde pas. Le Président a sa préférence pour des villes comme Matam, qui lui est dédiée comme titre foncier par son griot, devenu l’une des plus grosses fortunes de ce pays. Et pourtant de braves populations ont clamé Fouta Tampi avant que la force de persuasion ne décapite ce mouvement citoyen.

Farba au moins, a semble-t-il fait des réalisations sur son territoire, à force de contraindre les services publics concernés par la réalisation de routes, de ponts, et de pistes, du haut de sa posture de griot attitré du roi. Louga n’a que des laudateurs qui vivent aux frais du roi dans des planques bien nichées et qui se servent des royalties qu’offrent ces stations pour donner quelques offrandes aux populations qu’ils n’ont point l’intention d’aider à s’en sortir. Et tous étalent leurs fortunes de parvenus pour alimenter le folklore quotidien de ces compatriotes qui ne savent plus comment réveiller la moindre ambition d’homme libre.

Cheikh Yérim a parlé d’électorat captif pour parler des électeurs de mon territoire, c’est certainement dur comme qualificatif mais il faut se rendre à l’évidence pour constater que Louga a besoin d’une formation étendue d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité pour que nos valeurs ancestrales de Djom, de Foula, de Ngor et de Kersa redeviennent les socles de notre existence.

Macky SALL reste le meilleur Président que le Sénégal n’ait jamais eu, il suffit d’ouvrir les yeux pour voir la somme de réalisations à son actif, mais il méprise les lougatois et tant que Moustapha DIOP et ses sbires Maires des 17 départements seront capables de faire le job pour qu’il gagne les élections malgré la déliquescence avancée du département, il continuera de nous snober et même de nous insulter.

Moustapha DIOP a raison au passage de refuser le leadership en décomposition d’une Aminata Mbengue NDIAYE qui a finalement tout perdu. Pour BBY au moins le patron s’appelle bien Moustapha DIOP et personne d’autre. Il l’a démontré avec les mêmes armes que ses concurrents, et il a gagné tout seul la commune et le département.

L’heure est venue pour les populations de questionner leur bien-être et leur cadre de vie pour constater qu’il ne s’est rien passé à Louga en termes de développement depuis très longtemps. Il faut à présent clamer notre liberté d’électeur, décliner notre condition de diambour (citoyen libre, loyal et intègre) non assujetti à la compromission. Un sursaut citoyen s’impose à tous dorénavant. La réponse pour un Louga émergent n’est ni dans la clameur de YAW ni dans Wallu, ni dans BBY puisque Macky SALL n’aime pas LOUGA.

Macky SALL ne nous aime pas sinon on n’aurait pas de Mberry SYLLA au Conseil départemental. ! Avec Moustapha, deux seules personnes à Louga sont la représentation de tout un département avec la bénédiction du roi. Ils sont Ministre et Maire (Moustapha), Député et Président du Conseil (Mberry L’ignorant). Louga mérite bien mieux que cette injure.

Libérons les énergies et assumons-nous de manière libre, hors des contingences imposées par ces folklores autour de l’argent non traçable et non justifié de Mamour DIALLO ou de Moustapha DIOP. Puisque Macky SALL déteste à ce point la diaspora et Louga nous avons des raisons objectives de le combattre.

Pape SARR

Duc de Diapal