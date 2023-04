Macky Sall réaffirme sa disponibilité de consolider le dialogue

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a réitéré ce mercredi 26 avril, lors du conseil des ministres, « sa disponibilité et son engagement à consolider le dialogue et la concertation avec toutes les forces vives de la Nation ».

« Abordant la préservation de la stabilité sociale et la dynamique d’émergence du Sénégal, le Chef de l’Etat a réaffirmé sa disponibilité et son engagement à consolider le dialogue et la concertation avec toutes les forces vives de la Nation, selon des formats et thématiques indiqués, dans le

respect de l’Etat de droit, des institutions de la République et des valeurs démocratiques », lit-on dans le communiqué du conseil des ministres.