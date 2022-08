Macky s’entête encore…Il garde 2 DG méchants qui font des dégâts

On se demande si Macky Sall a de la compassion pour les milliers de travailleurs qui triment chaque jour pour servir les Sénégalais et nourrir leurs familles. Des travailleurs de sociétés publiques sont persécutés par des Directeurs Généraux qui se réclament de Macky. Et le Président préfère garder ces DG à la tête desdites sociétés et faire le sourd face aux réclamations de milliers de travailleurs. Voici comment Macky s’entête à protéger Racine Talla et Yakham Mbaye, respectivement DG de la Radiodiffusion télévision Sénégalaise (RTS) et du Soleil, le quotidien national de service public.

Sous d’autres cieux, Racine Talla et Yakham Mbaye auraient été virés depuis fort longtemps de leurs postes. Racine Talla et Yakham Mbaye brillent par leurs incompétences à leurs postes. Et c’est pour masquer leurs carences qu’ils agissent en véritables despotes auprès des travailleurs des sociétés qu’ils dirigent. Tous les deux n’admettent pas la contradiction…

Nommé Directeur général du quotidien national Le Soleil, Yakham Mbaye veut régner par la terreur à la tête de cette entreprise. Dès le début de sa nomination, il savait que les choses n’allaient pas être aisées pour lui à la tête du quotidien national Le Soleil. En effet, au quotidien national Le Soleil, il a sous ses ordres des compétences plus avérées que lui qui parce qu’ils ne font pas de la politique, ne militent pas dans les rangs du parti au pouvoir ne sont pas promus à certains postes.

Yakham Mbaye a toujours souffert de son déficit intellectuel. Au groupe de presse COM 7 où il était le Directeur général, Yakham Mbaye avait tout fait, passé tout son temps pour écarter tous ceux qui passaient pour être des esprits brillants. Des anciens du quotidien national Le Soleil partis à la retraite, sont récemment sortis de leurs silences pour s’émouvoir de la situation actuelle dans laquelle est plongée cette entreprise.

L’un d’eux s’est même indigné de voir disparaitre des kiosques, des publications de cette entreprise, dont Le Soleil Business. Ce n’est pas étonnant. Au groupe de presse COM 7, Yakham Mbaye avait hérité des titres comme les quotidiens, Le Populaire, Info 7, Tract et l’hebdomadaire sportif Lion. Tract et Lion étaient sans doute des titres très vendus à l’époque. Mais de par l’incompétence de Yakham Mbaye et parce qu’il réglait des comptes avec certains animateurs de ces publications, celles-ci vont disparaitre des kiosques. Info 7 allait subir le même sort quelques ans plus tard.

Par son incompétence et son esprit de complexé, Yakham Mbaye a conduit le groupe COM 7 qui était l’une des entreprises de presse les plus dynamiques, à la faillite. Aujourd’hui, le Président de la République Macky Sall qui l’a nommé Directeur général du quotidien national Le Soleil, malgré les avertissements des travailleurs, le laisse faire, alors que Yakham Mbaye est en train de conduire ce journal vers la faillite.

Le Directeur général de la Radio-Télévision du Sénégal (RTS) Racine Talla ne fait pas mieux. Racine se conduit en tyran à la RTS. Il n’hésite pas comme il l’a fait récemment, d’intervenir au cours de certaines émissions de cette entreprise nationale pour rabrouer les journalistes parce que les opinions qu’ils émettent ne sont pas favorables au parti au pouvoir. Il va même jusqu’à faire interrompre ces émissions. Pour plaire au prince, Racine Talla se sent obligé de faire du zèle.

Sans doute, lui, l’ancien militant de And-Jëf veut-il faire oublier qu’après avoir suivi le Président de la République Macky Sall au Parti démocratique sénégalais (PDS), à l’époque où ce dernier était Premier ministre sous Me Abdoulaye Wade, il n’avait hésité de lui tourner le dos pour rejoindre Karim Wade et la Génération du concret. Racine Talla n’avait trouvé mieux pour conserver son poste à la tête du Service national de l’éducation et de l’information pour la santé (SNEIPS) que de faire acte allégeance à Karim Wade et de quitter Macky Sall qui subissait alors une descente aux enfers.

Ce n’est qu’après avoir été défenestré à la tête du SNEIPS et sentant que le vent tournait pour Macky Sall qu’il est retourné auprès de ce dernier. Racine Talla a fait des pieds et des mains pour se faire nommer à la tête de la RTS, après la conquête du pouvoir par le Président Macky Sall. Tout comme Yakham Mbaye, il n’a d’autre alternative que d’entretenir un climat de terreur à la RTS pour mieux régner.

Toute l’opinion publique nationale est consciente que Yakham Mbaye et Racine Talla ne sont pas les hommes qu’il faut à la place qu’il faut. Malgré tout le Président de la République Macky Sall va-t-il chercher coûte que coûte à les maintenir à leurs postes ?

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn