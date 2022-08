Consultations : Macky appelle les jeunes…tous les vieux ministres virés

Dans le prochain gouvernement de Macky Sall, vous ne verrez sûrement pas les vieux qui dorment dans la « salle Bruno Diatta » du Conseil des ministres. Les consultations ont démarré depuis lundi soir et le Président de la République appelle dans la plus grande confidence ses « futurs ministres » et les reçoit au Palais dans la plus grande discrétion. Et nos sources y ont aperçu des jeunes cadres prometteurs qui feront sans doute de brillantes carrières de ministres. Le Président veut rajeunir sa prochaine équipe gouvernementale au détriment de ces vieux qui plombent son bilan…

Beaucoup de ministres de l’actuelle équipe gouvernementale sont ainsi sur le départ. Le Président de la République Macky Sall va faire le grand ménage au sein du gouvernement lors du prochain remaniement ministériel qui va intervenir dans les prochains jours. Macky Sall va apporter du sang neuf dans le gouvernement avec l’arrivée de plusieurs jeunes cadres prometteurs. Selon nos sources, les ministres Serigne Mbaye Thiam, samba Sy Malick Sall, Mariama Sarr, Ndeye Saly Dieng Diop, sont sur le départ. Me Sidiki Kaba, le ministre des Forces Armées, est appelé à diriger une des institutions de la république.

Exit donc du gouvernement, ces ministres qui ne servent à rien, et qui siègent en Conseil des ministres uniquement pour le décor. Macky Sall va se débarrasser d’eux. Le Président de la République montre aussi à l’opinion qu’il est collé à son écoute, et peut prendre des mesures allant dans le sens de la volonté du peuple. Or, les Sénégalais, lors des élections législatives du 31 juillet dernier, lui ont envoyé un message fort. Macky Sall va mettre sur pied une équipe gouvernementale qui sera plus de combat.

Un gouvernement d’action, voilà ce que va installer Macky Sall. Il va faire appel à des jeunes cadres compétents, capables de traduire en action sa vision pour le Sénégal. Or, la principale difficulté de l’équipe gouvernementale actuelle, c’est qu’elle tarde à agir dans des décisions du Chef de l’Etat. D’ailleurs, combien de fois en Conseil des ministres, le Président de la République a été contraint de sommer certains de ses ministres, d’accomplir efficacement le travail qui leur a été confié.

En faisant appel à de jeunes cadres pour composer son prochain gouvernement, Macky Sall sait qu’il peut reconquérir la sympathie d’une partie de l’opinion qui lui a tourné le dos, à cause des campagnes de désinformation menées par l’opposition. Selon des sources, l’ancien secrétaitre général du Gouvernement, Maxime Jean Simon et l’ancien ministre Mouhamadou Makhtar Cissé vont revenir par la grande porte. En effet, le Président de la République garde de nobles ambitions pour le Sénégal. Seulement, à cause de l’incurie de certains de ministres, un écart s’est creusé entre le Chef de l’Etat Macky Sall et une partie du peuple.

Avec la nouvelle équipe gouvernementale qu’il va installer, Macky Sall sait que désormais le temps lui est compté. Il a encore de nombreux projets à mettre en œuvre, à moins de deux ans de la fin de son mandat. Sa stratégie de faire appel à de jeunes cadres pour composer son gouvernement, ne peut qu’être payante. En effet, qui de mieux que de jeunes cadres pour mener à bien tous les projets en chantiers du Chef de l’Etat, pour le peu de temps qui reste d’ici 2024.

C’est donc un prochain gouvernement qui sera installé, avec l’apparition de nouveaux visages. Les vieux loups de l’actuelle équipe gouvernementale doivent donc se préparer à faire leurs valises. C’est un gouvernement new-look que va installer le Président de la République Macky Sall pour mieux séduire les populations. En votant le dimanche 31 juillet dernier, les Sénégalais ont tourné le dos à certains acteurs politiques, notamment certains ministres membres de l’actuelle équipe gouvernementale, coupés des réalités du peuple.

Ce que les Sénégalais veulent, ce sont des ministres qui savent se montrer réactifs, qui sont à leurs écoutes et capables de prendre toutes les bonnes décisions au bon moment pour le bien être de tout le monde.

Mame Pendan Sow pour xibaaru.sn