Macky tue 2 fois les travailleurs du King Fahd…

Le Sénégal à l’instar de la communauté internationale a célébré la fête internationale du travail, le week-end passé. L’essentiel des centrales syndicales ont défilé devant le Président Macky Sall pour exposer les problèmes des travailleurs dans leurs différents domaines d’activités. Des doléances entendues par le chef de l’Etat qui a fait beaucoup de promesses. Mais les plus grands absents sont les licenciés du King Fahd Palace (KFP). Ces soixante-seize (76) pères et mères de familles déjà crucifiés par le PDG Racine Sy, ont été tués une seconde fois par le président Macky Sall qui est insensible à leur sort.

La salle des banquets du palais de la République n’avait pas désempli le samedi passé. Les syndicalistes ont présenté les doléances des travailleurs qui souffrent dans leurs différents domaines d’activité. Les centrales syndicales ont interpellé le Chef de l’Etat sur plusieurs questions relatives aux conditions de vie et de travail des travailleurs. Les salariés ont fortement été impactés par la pandémie de la Covid-19 qui a mis à genou l’économie mondiale.

Pour relancer l’économie et éviter que des travailleurs ne perdent leurs emplois le gouvernement du Sénégal avait initié un vaste programme de relance économique. Ledit plan devait permettre de redresser une économie qui était déjà à genou. Dans le cadre du plan de résilience économique et social (PRES), l’État a accompagné le secteur touristique avec un renforcement des capacités financières du crédit hôtelier et touristique. Aussi, la réquisition de certains hôtels pour le confinement des cas contacts a permis auxdits hôtels d’avoir une activité minimale afin de couvrir des charges incompressibles. Mais malgré tous ces efforts des pères et mères de famille ont été envoyés sur la touche.

King Fahd…Macky Sall oublie les 76 travailleurs licenciés chez Racine Sy

Les travailleurs qui ont le plus subi cette descente en enfer sont ceux du King Fahd Palace (KFP). En effet, la Direction de cet hôtel avait procédé à un licenciement collectif concernant soixante-seize (76) Travailleurs. Le motif avancé par la direction était d’ordre économique.

« Depuis 11 mois jour pour jour, nous empruntons pour payer des salaires et on ne voit toujours pas le bout du tunnel. Pour vous dire qu’actuellement nous avons des taux de remplissage de 3% maximum. A la longue, nous ne pouvions plus tenir » selon Mr Pierre Mbow, Directeur du King Fahd Palace (KFP)

Le plus hilarants dans l’histoire c’est que ces soutiens de familles ont été notifiés de leur renvoi, le vendredi 12 février 2021, par « SMS ». Un licenciement « irrespectueux et inhumain », selon le collège des délégués du KFP.

Alors que le monde fêtait le 1er mai, ces 76 pères et mères de familles, orphelins de leur président, se noyaient davantage dans le noir. Lors de cette cérémonie de présentation de doléances, le chef de l’Etat n’a aucunement parlé de la situation qui prévaut au King Fahd Palace alors que le PDG du King Fahd Palace, Racine Sy, était à la salle des banquets. Et ce qui a le plus irrité certains syndicalistes qui se sont rapprochés de la rédaction de Xibaaru, c’est que les représentants syndicaux, ont soulevé la question devant le président Sall qui est resté aphone face à cette situation. Le président Macky semble approuver les décisions impopulaires du PDG Racine Sy.

Ce qui s’est passé dans cet hôtel dirigé par Racine Sy est simplement inacceptable. Pourquoi licencier 76 travailleurs en pleine pandémie alors que le Chef de l’Etat avait appelé à la préservation des emplois. Interpellé lors d’une conférence de presse tenue le 2 mars 2021, le président de fédération des organisations patronales de l’industrie touristique expliquait que ce licenciement sur un effectif de 500 personnes a été fait dans les règles de l’art avec le respect scrupuleux de toutes les procédures en vigueur. Mieux, dit-il, ce n’est jamais de gaieté de cœur qu’il y ait une seule perte d’emploi.

Le patron de l‘hôtel King Fahd avait promis la réintégration des 76 licenciés dès que la situation actuelle de la pandémie mondiale connaîtra une meilleure tournure. Mais depuis lors rien a été fait.

Ces personnes licenciées et abandonnées sollicitent plus que jamais l’intervention du Chef de l’Etat Macky Sall pour que la justice soit faite dans cette affaire. Mais si le Président Macky ne prend pas à bras le corps le problème du King Fahd Palace, le plus grand réceptif hôtelier de Dakar va mourir de sa plus belle mort.

Aliou Niakaar Ngom