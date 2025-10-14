Madagascar : Les militaires prennent le pouvoir après la destitution de Rajoelina

La crise politique s’est accélérée à Madagascar mardi, lorsque l’unité militaire CAPSAT a annoncé la prise du pouvoir juste après le vote de destitution du président Andry Rajoelina par l’Assemblée nationale. Contesté dans la rue et reclus dans un lieu inconnu, Rajoelina avait tenté de dissoudre l’Assemblée quelques heures plus tôt, une décision jugée illégale par l’opposition.

Lors de la session extraordinaire, 130 députés sur 163 ont voté en faveur de sa destitution, dépassant la majorité des deux tiers requise. La Haute cour constitutionnelle doit encore valider cette décision. En réaction, le président a dénoncé une « réunion dépourvue de toute base légale » via les services de la présidence.

Devant le palais présidentiel, le colonel Michael Randrianirina a déclaré : « On va prendre le pouvoir à partir d’aujourd’hui. On dissout le Sénat et la Haute cour constitutionnelle. L’Assemblée nationale, on la laisse continuer à travailler. » Ce discours marque une rupture brutale avec l’ordre institutionnel établi.

Alors que le pays s’enfonce dans l’incertitude, la mobilisation populaire ne faiblit pas. Les regards se tournent désormais vers la Haute cour et la communauté internationale, face à une recomposition du pouvoir aux conséquences régionales majeures.