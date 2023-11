Madiambal Diagne retrace le parcours de Amadou Ba…dans un livre

L’administrateur général du Groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, a présenté à la presse son dernier essai politique intitulé « Amadou Ba, la dernière marche », ce dimanche 26 novembre.

Dans sa prise de parole, Madiambal Diagne a déclaré : « Je me suis proposé de faire un essai politique sur Amadou Ba. Le propos de ce 3e livre est de présenter un homme politique qui aspire à la plus haute marche du pays, c’est-à-dire à la fonction de président de la République du Sénégal. J’ai tenté, à force de témoignages, d’anecdotes, de recherches et d’investigations, de retracer son parcours, son itinéraire de vie, de son enfance à Grand Dakar, de son cursus universitaire, de sa carrière de fonctionnaire et de sa carrière gouvernementale. »

Ce travail journalistique « exhaustif », selon le journaliste, repose sur des faits précis, des anecdotes sourcées et vérifiées, ainsi que des témoignages variés provenant de proches, de collaborateurs, d’amis d’enfance, mais également d’adversaires politiques et de compagnons. Il s’agit d’un effort délibéré pour livrer au public une compréhension approfondie de la dimension de l’homme politique.

Le président de l’Union internationale de la presse francophone (UPF) a également souligné un volet de l’ouvrage dédié aux ambitions d’Amadou Ba dans la gestion des affaires de l’État, mettant en lumière les contraintes et les aspirations qu’il nourrit pour le Sénégal.

Interrogé sur le choix d’Amadou Ba comme sujet de son livre, il a expliqué : “C’est un candidat qui me semble bien placé, un candidat qui suscite l’intérêt du public, un candidat sur qui beaucoup chercheraient à avoir des informations. En tant que journaliste, en faisant le choix rédactionnel d’écrire sur Amadou Ba, je suis sûr de toucher un large public”. Avec acuité, il a souligné que sur les 268 candidats déclarés, il est probable que la grande majorité n’intéresseraient pas grand monde.

Le lancement de cet ouvrage à seulement deux mois de l’élection présidentielle pourrait susciter des questions sur le timing d’autant plus en faveur d’un candidat en lice. À ce sujet, Madiambal Diagne a défendu la pertinence de son choix, indiquant que dans la tradition journalistique mondiale, il est courant de publier des analyses approfondies sur les personnalités politiques avant des échéances électorales cruciales. “Pourquoi devrions-nous, journalistes, nous interdire d’écrire sur des hommes politiques ? Il suffit simplement que l’information ou l’écriture faites sur l’homme politique soit fondée et étayée sur des éléments factuels”, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Seneweb.

Répondant à une question sur ses projets littéraires futurs, Madiambal Diagne a laissé entrevoir une diversité de genres : “J’ai des sujets en tête, j’y réfléchirai et j’y mettrai de l’ordre. Je pense faire un livre historique, je pense faire dans le roman, je pense continuer dans l’essai politique, j’ai des idées qui fourmillent”.

Ainsi, « Amadou Ba, la dernière marche » s’inscrit comme une contribution substantielle à la compréhension du paysage politique sénégalais, offrant une perspective approfondie sur la vie et les ambitions du candidat à la présidence pour la coalition Benno Bokk Yaakaar. Le livre, ancré dans une “rigueur journalistique incontestable”, promet d’être une lecture incontournable pour les citoyens sénégalais et les observateurs politiques