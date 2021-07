Mady Touré veut révolutionner le football sénégalais…en 4 ans

Le président fondateur de Génération Foot candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Mady Touré a réaffirmé dimanche à Louga son ambition de placer le Sénégal sur « les plus grandes marches du football mondial ».

« Le défi est de mettre le Sénégal sur les plus grandes marches du football mondial. Un programme réaliste et réalisable. Mon ambition est de faire gagner au Sénégal une Coupe d’Afrique, une Coupe du monde et aussi de préserver la formation de la jeunesse sénégalaise “, a-t-il déclaré.

Déjà candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football en 2013, Mady Touré devrait faire face au président sortant, Me Augustin Senghor, candidat à un nouveau mandat, le quatrième. Ce dernier semble bien parti pour rempiler à la faveur du consensus trouvé, jeudi, avec Mbaye Diouf Dia et Saër Seck, président de Mbour Petite-Côte et de la Ligue sénégalaise de football professionnel, initialement candidats.

Mady Touré, par ailleurs président de Génération Foot, a promis de donner sa position par rapport à ce consensus une semaine avant l’élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) prévue le 7 août 2021.