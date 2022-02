Magal Porokhane : Ce que Serigne Mountakha a dit à Idrissa Seck

Le Magal de Porokhane dédié à Sokhna Mame Diarra Boussou est célébré par la communauté mouride ce jeudi. Le Président Idrissa SECK, en fervent Talibé Mouride, a ainsi sacrifié à la tradition en s’y rendant ce mercredi 09 Février, avec une forte délégation. Arrivé sur les lieux en fin de matinée, il s’est dirigé vers le mausolée de Sokhna Mame Diarra BOUSSO. Il s’y est recueilli et a prié pour l’âme de la mère du vénéré guide Cheikh Ahmadou Bamba, avant d’aller faire son ziar au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha MBACKE.

Ce dernier lui a réservé un accueil empreint d’honneur et de convivialité, selon Le Témoin. Après de chaleureux salutations et échanges d’amabilités, le guide a formulé des prières à son endroit non sans lui confier : «yangui né tekk…Serigne Touba lalay bayél…yangui si yoon wi…yangui si yoon wi». Le Président Idrissa SECK à ensuite rendu visite à Serigne Moussa Nawel et d’autres guides religieux de la localité avant de reprendre le chemin du retour.