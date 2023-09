Magal Touba : Les charretiers imposent leur diktat

Les talibés Mourides ont massivement répondu à l’appel de Bamba. Touba est plein à craquer. Ce qui pose un véritable problème pour se déplacer. Pour ne pas faciliter les choses, les inondations dans certains quartiers posent un réel problème. Devant une telle situation, les charretiers se frottent les mains. Ils ont doublé leurs tarifs.

«C’est inadmissible ce qui se passe actuellement à Touba. Les conducteurs de charretes font comme bon leur semble. Figurez vous que pour aller de MBacké à l’ancienne garage, il faut déboursé 500 F CFA. Alors que le tarif normal est de 100 F CFA. Ces charretiers profitent honteusement de l’appel de Cheikh Ahmadou Bamba», se plaint une dame trouvée près de «Niary Baye Fall».

Un avis partagé par beaucoup de fidèles qui sont obligés de faire avec les moyens du bord. «Les charretiers nous font vivre l’enfer mais on est obligé de les prendre. Avec mon âge, je ne peuxpas me permettre de marcher jusqu’à la grande mosquée. Et puis après tout, le grand marabout en vaut la peine», déclare résigné le vieux Baye Modou Mbaye.

Indexés du doigt, les charretiers tentent tant bien que mal de se justifier. «Cette hausse des prix est indépendante de notre volonté. La mairie de Touba ne nous facilite pas du tout le travail. Elle nous fait payer une taxe de 10.000 F CFA. En plus on est obligé de faire avec les inondations. Ne serait-ce que pour ça, les clients devraient comprendre cette hausse», explique un charretiers câblés par Xibaaru. «Si cela dépendait que de nous, nous ferions notre travail gratuitement. Mais on a des charges et des bouches à nourrir», conclut-il.

Aliou Ngom pour Xibaaru