Maintenance des turbines à : West African Energy choisit GE Vernova

West African Energy et la branche gas power de GE Vernova ont signé un autre contrat. Il s’agit d’un contrat de prestation de services de 25 ans pour le projet de centrale électrique à cycle combiné de 300 mégawatts (Mw) au Cap des Biches. L’objectif est de garantir la disponibilité et la fiabilité à long terme des turbines à gaz de la centrale pour répondre à la demande croissante en énergie du Sénégal.

Outre le contrat de prestation de services, GE Vernova fournira également le logiciel Asset performance management (Apm) de sa branche digitale dans le cloud, qui permettra d’utiliser l’analyse prédictive à l’échelle de la centrale (turbines à gaz et alternateurs). Le contrat a été signé lors d’une cérémonie organisée au Sénégal en présence de Samuel Sarr, Pdg de West African Energy, et de Papa Toby Gaye, Secrétaire général de la Senelec.

Dans un communiqué, il est indiqué que le contrat inclut la fourniture de pièces, les réparations, les services sur le terrain et la maintenance prédictive avancée pour les deux turbines à gaz 9E.03 GE Vernova et les équipements auxiliaires. «Nous avons choisi GE Vernova pour ce contrat de prestation de services parce que sa renommée et son expertise technologique en matière de maintenance des turbines à gaz nous permettront de nous assurer que notre centrale électrique fonctionne à son plus haut niveau de fiabilité», a déclaré le Pdg de WAE. «Nous nous attendons à ce que les services et technologies numériques fournis par l’équipe de GE Vernova nous aident à gagner en efficacité et à améliorer nos performances, ce qui est essentiel pour fournir de l’énergie au Sénégal de façon fiable», a-t-il ajouté.

Il faut rappeler que GE Vernova avait déjà remporté un contrat pour la fourniture de deux turbines à gaz 9E.03, une turbine à vapeur STF-A200, trois alternateurs A39, deux chaudières de récupération de chaleur et des équipements auxiliaires supplémentaires dans le cadre du projet. Ainsi, note le communiqué, les contrats de prestation de services de GE Vernova sont structurés de manière à fournir des coûts de maintenance prévisibles tout en garantissant une disponibilité et une fiabilité élevées, y compris pour la planification des pièces et des arrêts. «Ce contrat permettra à la nouvelle centrale à cycle combiné de bénéficier des hautes performances de la technologie la plus récente de GE Vernova et de son expérience mondiale. Avec plus d’1 000 000 Mw d’équipements installés dans plus de 120 pays, GE Vernova a mis en place des contrats à long terme sur plus de 1000 sites à travers le monde», précise le document repris par Le Quotidien.

La centrale du Cap des Biches, qui est le premier projet de centrale électrique à turbines à gaz du Sénégal, sera la plus grande centrale électrique du pays et devrait générer près de 25% de l’électricité consommée, fournissant l’électricité nécessaire pour alimenter jusqu’à 500 000 foyers sénégalais. La centrale devrait commencer à fonctionner progressivement à partir de 2024.