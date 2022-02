Mairie de Mbao : Abdou Karim Sall prend les commandes

La commune de Mbao a un nouveau maire. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a été officiellement installé à ses nouvelles fonctions, hier. Abdou Karim Sall a décidé d’être le maire de Mbao non le maire d’une partie de Mbao. Le tombeur d’Abdoulaye Pouye a lancé un appel à toute la population.

« Les élections sont derrière moi. Je suis désormais le maire de la commune et non le maire d’une partie de la commune de Mbao. Je veux être le maire qui sera à égale distance pour l’ensemble des quartiers qui composent la commune de Mbao. Je serai toujours à vox côtés », a déclaré Abdou Karim Sall devant l’assistance.

« Vous m’avez chargé d’une mission. C’est ce qui est sorti des urnes. Vous m’avez élu parce que vous avez confiance en moi et en mon équipe. Je vous dis que s’il plait à Dieu, je tenterai d’être à la hauteur », a rajouté le nouvel homme fort de la commune de Mbao.

AKS de rajouter : « Je tends la main à toutes les forces vives de la commune. Je suis ouvert à toute suggestion, contribution ou autres pour l’émergence de la commue de Mbao. Cela est aussi valable pour l’opposition », dit-il. Avant de lancer un appel à ses ancien adversaires. « à l’issue de chaque élection, certains sont choisis et d’autres non. Donc,

tous ceux qui avaient des ambitions pour cette commune, qu’ils n’attendent pas cinq ans. Qu’ils viennent avec nous pour trouver les voies et moyens pour développer cette localité. Je n’ai pas la prétention pour dire que moi seul pourrais faire cette ville. Si je dois réussir je voudrais le faire avec vous et je sais qu’avec vous, nous allons réussir ».

Abdou Karim Sall a promis de ne pas se lancer aux trousses de l’ancienne équipe municipale qui est accusé de ne pas avoir eu une gestion reluisante. L’équipe municipale est ainsi composée : ABDOU Karim Sall maire de la commune, Malo DIOP 1er adjoint, Adja Codou Kane 2ème adjointe, Ababacar Doucouré 3ème adjoint, Madame Dia 4ème adjointe, Malick Sarr 5ème adjoint, Awa Mané 6éme adjointe, Cheikh Diaw 7ème adjoint et Dieynaba Diallo 8ème adjoint.

A rappeler que le ministre de l’Environnement et du Développement Durable fait partie des rares ministres qui n’ont pas été battus lors du scrutin du 23 janvier 2022.

Aliou Ngom