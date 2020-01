« Ce n’est pas viande pour vos os », dit l’adage. Eh bien ! Certains ne le savent pas, sinon font fi de la pertinence de cette assertion.

Vouloir vaille que vaille mettre en mal le Professeur Mary Teuw Niane avec l’opinion publique, est le sombre dessein de ceux qui ne voudraient pas l’avoir en face d’eux.

La semaine dernière, devant ses militants, partisans et sympathisants, le Professeur Mary Teuw Niane répondait à une demande forte de la population saint-louisienne (demande qui date d’ailleurs de près de trois ou quatre ans): briguer la mairie de la vieille ville. Les ayant écoutés après que ces derniers lui aient exposé leurs attentes et leurs préoccupations, le Professeur leur répondit de façon favorable en déclarant, séance tenante, sa candidature aux prochaines élections locales. Ce fut un soulagement pour la quasi-totalité de la population de la ville tricentenaire.

Comme une traînée de poudre, la nouvelle se répandit aux coins et recoins de la ville, au grand bonheur des natifs de Ndar qui ne pouvaient s’empêcher de d’arborer un large sourire ou de pousser un gros ouf de soulagement.

Malheureusement, depuis ce jour, les paroles et gestes du Professeur Mary Teuw Niane sont interprétées de la plus vile des manières par ceux-là même qui, croyant que la mairie est la chasse gardée d’une telle personne, ou ayant peur de se frotter à lui ( nous rappelons ici que pour toutes les élections qui ont eu à se tenir à Saint-Louis, pour s’assurer d’une victoire, c’est Mary Teuw Niane qui était mis devant), mènent, telles des hyènes affamées, une véritable cabale contre sa personne.

Le comble, c’est que ces mêmes personnes, poussant le ridicule à l’extrême, veulent faire croire à la population que le Professeur Mary Teuw Niane veut sortir du parti du Président de la République, SEM Macky Sall. Pour rappel, lors des dernières locales à Louga, la coalition Bennoo Bokk Yakaar avait coopté Aminata Mbengue Ndiaye et l’APR Moustapha Diop. Etait-ce une raison pour dire que tel ou tel autre s’était auto-exclu du parti ou de la coalition ? Non. Dans les autres communes du Sénégal aussi, des leaders appartenant à cette même formation politique qu’est l’APR ont déclaré leur candidature, et ils n’ont pas essuyé les énormités comme c’est le cas avec Mary Teuw Niane. Mary Teuw Niane hors de l’Alliance Pour la République ? Il n’en est rien ! Ce n’est pas parce que, ayant répondu à la population par l’affirmative en déclarant sa candidature, que le Professeur Mary Teuw Niane veut ou est sorti de l’Alliance Pour la République ! Soyons honnêtes dans nos analyses et interprétations quelle que puisse être la peur que l’on ressent en face de l’adversité. Quand bien même il a déclaré sa candidature, mais aujourd’hui plus que jamais, le Professeur et son équipe sont plus que jamais décidés, déterminés à accompagner le Président Macky Sall dans sa mission de faire émerger le Sénégal. Le Professeur Mary Teuw Niane est membre à part entière de l’Alliance Pour la République et siège au sein aussi du Secrétariat Exécutif National.

Alors, ayez au moins l’honnêteté intellectuelle de dire les choses telles que le Professeur les a dites. Ou alors, renseignez-vous avant de vous ridiculiser aux yeux de l’opinion. Ne pas comprendre les propos d’une personne n’est nullement un crime ou une faute !

Le crime, la faute est le fait de ne rien comprendre des propos du Professeur Mary Teuw Niane, et pour faire l’intéressant, de les interpréter d’une façon…on ne peut plus hasardeuse.

M.Bacary.Seck, président et coordonnateur du M.A.C.K.Y

Membre de la C.R.I.C

Cellule Com’ de la Mouvance MTN