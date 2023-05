Maisons des membres du pouvoir attaquées : trois personnes arrêtées

Le ministère de l’Intérieur a réagi suite à l’incendie des domiciles des membres du gouvernement à savoir l’ancien ministre des Sports Matar Ba, le ministre de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam et le Secrétaire général du gouvernement à Sacré-Cœur. Le porte-parole du ministre de l’Intérieur, Makham Ka annonce déjà trois (3) arrestations après les incendies des domiciles des responsables du pouvoir.

« Comme on l’a remarqué, on voit des domiciles des membres de la majorité et membres du gouvernement sont attaqués. On a des véhicules brûlés chez Matar Ba, Serigne Mbaye Thiam et Abdou Latif Coulibaly. Ils sont ciblés par des individus qui ont attaqué leurs domiciles et ont fait beaucoup de dégâts », a indiqué Makham Ka sur les ondes de la RFM.

« Depuis 2021, à chaque fois que y a des tensions de ce genre dans ce pays des autorités de la majorité pratiquement pour porter atteinte à leurs biens. Ce qui est inacceptable dans un Etat de droit », a-t-il ajouté dans des propos repris par Pressafrik.

D’après lui, il y a des personnes qui ont été interpellées et arrêtées en possession de cocktails Molotov. « Des maisons aussi ont été découvertes où des gens étaient en train de préparer des cocktails Molotov ».

Le porte-parole du ministre de l’Intérieur annonce des arrestations.

« La police et la gendarmerie sont à pied d’œuvre et ont déjà arrêté des individus. Trois individus ont été arrêtés. La police et la gendarmerie sont en opération actuellement pour arrêter toutes les personnes qui seront mêlées de près ou de loin à ces histoires d’attaque de maisons de dignitaires », a fait savoir Makham Ka.