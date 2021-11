Les maitresses des hommes mariés méritent un traitement de faveur

« Les maîtresses méritent les meilleurs traitements de la part des hommes mariés », dixit une actrice nigériane

La star de Nollywood, Esther Ifeoma Nwachukwu, a affirmé que les maîtresses méritent les meilleurs traitements de la part de leurs amants mariés.

Selon la jeune femme, les hommes mariés obtiennent une meilleure satisfaction sexuelle de leurs maîtresses qu’ils n’en obtiennent de leurs épouses, d’où la nécessité de prendre soin d’elles.

S’exprimant davantage, Esther Ifeoma Nwachukwu a dit à ceux qui critiquent les maîtresses d’arrêter de les dénigrer, car elles méritent aussi d’être aimées et choyées.

« Le travail de la maîtresse dépasse celui de la femme de maison. Les mariés aiment plus les maîtresses. Un marié peut coucher avec sa femme une fois par semaine et plus de 4 fois avec sa maîtresse. Elles satisfont sexuellement les hommes mariés plus que leurs femmes. Donc les maîtresses méritent tous les meilleurs…Lire la suite ici