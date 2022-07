Mamadou Bamba Ndiaye : « Le bon déroulement de la campagne est la première défaite de Yewwi »

Membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, le PLD/And Suqali participe pleinement à la campagne pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Le porte-parole de ce parti Mamadou Bamba Ndiaye revient avec nous sur le déroulement de la campagne qui est presque à sa fin, et se dit confiant quant à la large victoire de Benno Bokk Yakaar, à l’issue du scrutin.

Dimanche, les Sénégalais iront aux urnes pour choisir leurs représentants à l’Assemblée nationale. Beaucoup de Sénégalais disent être déçus par les discours servis où, à la place des programmes, ce sont des insultes et autres invectives. Quel est votre sentiment ?

Je dois préciser que, pour ce qui la concerne, la coalition Bennoo Bokk Yaakaar a bel et bien parlé programme. Nous sommes la seule liste à avoir consacré toute une après-midi à la présentation de notre programme. C’était avec le ministre Amadou Hott. Le lendemain, la presse, qui ne nous est généralement pas favorable, a largement titré sur cette présentation et reconnu le caractère cohérent et pertinent de notre programme.

Nous avons aussi présenté le bilan du quinquennat passé à travers la mise en œuvre, par le gouvernement, des budgets et autres lois soutenus par la majorité sortante. Nous avons fait également lundi 25 le bilan de la 14ème Législature et exposé nos perspectives pour la prochaine. Nous avons donc essentiellement parlé programme pendant cette campagne, à travers notre tête de liste Aminata Touré, nos candidats nationaux et départementaux et nos responsables à tous les niveaux.

D’autres listes d’opposition ont proposé des contrats de législature mais il faut bien dire que Yewwi a parlé de tout sauf de programme. Ils ont parlé encore une fois, à tort et à travers, de la question de l’homosexualité, comme s’ils avaient la mission d’en faire par force un thème majeur du débat national, alors que cette question est déjà réglée par les lois sénégalaises. Ils ont parlé volubilement de l’élection présidentielle qui est la seule qui intéresse en fait leurs leaders qui n’ont que faire de l’Assemblée nationale où ils se sont signalés uniquement par l’absentéisme et les bagarres.

Au cours de cette campagne, les Sénégalais n’ont entendu de Yewwi que le discours de haine de Sonko. Un discours fait de diffusion de fausses nouvelles, d’injures, de calomnies, de promesses de règlements de comptes, etc.

Ousmane Sonko a accusé le Président de la République Macky Sall d’avoir de la haine pour les diolas. Un discours condamné par une partie de la classe politique et des membres de la société civile. Malgré tout, il a persisté et signé. Qu’en pensez-vous ?

Avant de répondre à votre question, permettez-moi de noter que le déroulement globalement pacifique de la campagne électorale est une première défaite cinglante de Yewwi. En attendant leur deuxième défaite dans les urnes inchallah. Tous les Sénégalais sont témoins du fait qu’ils n’ont ménagé aucun effort pour empêcher la tenue des élections et plonger le Sénégal dans la violence. Mais ils ont échoué lamentablement grâce à la clairvoyance des Sénégalais, et surtout des jeunes, qui ont refusé de les suivre dans leur aventure.

Cette accusation loufoque dont vous parlez fait partie de l’arsenal qu’ils avaient mis en place dans l’espoir de voir le Sénégal s’embraser. Je trouve ces considérations ethnicistes voire tribalistes particulièrement ridicules. Senegaal benn bopp la, ce n’est pas une déclaration en l’air. Oui, le Sénégal est une nation constituée depuis des siècles et des siècles. Les historiens et les sociologues ont fini de le démontrer. C’est perdre son temps que de brandir l’argument ethnique dans ce pays. Notre seule ethnie, notre seule tribu, c’est d’être Sénégalais !

On a vu Ousmane Sonko inviter votre tête de liste nationale à un débat télévisé. Mme Aminata Touré pose des conditions, donnant l’impression à l’opinion que la majorité présidentielle a peur d’avoir des confrontations de ce genre avec l’opposition. Mme Touré a-t-elle raison de poser des préalables ?

Il faut tout de même rappeler que Mme Touré s’est félicitée de cette invitation à un débat. Elle a même dit que c’était « une bonne chose ». Maintenant, pourquoi ne poserait-elle pas des préalables alors que Sonko en a posé, lui, en excluant tous les thèmes d’actualité, pour ne parler que du coût de la vie. Sûrement parce qu’il s’agit d’un mal auquel aucun pays du monde n’échappe actuellement et qu’il espérait en faire une récupération politicienne.

Dans ces conditions, Mimi Touré a bien fait de poser sur la table les questions intéressantes et importantes de la période, dont Sonko ne veut surtout pas parler. Et, comme on s’y attendait, Sonko a fui le débat qu’il avait lui-même demandé. En fait, il l’avait évoqué uniquement pour le buzz mais il n’aura jamais le courage de le faire.

Dans cette dernière ligne droite vers le scrutin, quelles sont, selon vous, les chances de Benno Bokk Yakaar de conserver une majorité confortable à l’Assemblée nationale ?

Je note que Yewwi, avec son arrogance habituelle, proclame déjà une victoire imaginaire avant même que les électeurs ne votent. Et ils se mettent à rêver de cohabitation. Pour cohabiter, il faut d’abord avoir une majorité, ce qui n’est guère acquis pour eux et ils le savent très bien. Ensuite, il faut avoir, comme en France, une Constitution qui prévoit un exécutif bicéphale, ce qui n’est pas le cas du Sénégal. Nos amis de Yewwi se font conseiller apparemment par trop de juristes français qui ignorent les textes du Sénégal. Le bicéphalisme de l’exécutif a été supprimé par Senghor au lendemain de la crise politique de décembre 1962 avec sa fameuse formule : «benn mbaxana, benn bopp». Ici, l’exécutif n’a qu’une seule tête, celle du président de la République qui détermine la politique de la nation et préside le conseil des ministres. Yewwi ne fait donc que vendre du vent avec cette affaire de cohabitation.

Pour ce qui nous concerne, nous avons parlé avec les Sénégalais de notre bilan et de nos perspectives. Nous les avons écoutés aussi. Et nous sommes confiants. Nous avons bon espoir qu’une majorité d’électeurs choisira de voter pour la paix sociale et la stabilité de nos institutions, et pour la poursuite de la construction nationale avec le Président Macky Sall.

Propos recueillis via mail par Thiémokho BORE