Mamadou Diallo au président : « Ressaisissez-vous avant qu’il ne soit trop tard »

TCHIEYYYYY SOUNOU SENEGAL !!!!!!!!!!

Président vous aviez mis le pays entre le marteau et l’enclume par la faute de certains de vos conseillers. Ressaisissez-vous avant qu’il ne soit trop tard. Un pays ne se gouverne pas par des menaces, des calomnies et des invectives. Président, est ce que vous vous souvenez d’hier lorsque les sénégalais étaient sortis pour vous épauler vous soutenir et se battre à vos côtés contre l’injustice imposée par le gouvernement du président Abdoulaye Wade à votre égard.

Président derrière chaque grand homme il y a une grande dame.

Madame la première dame montrez votre grandeur pour écrire dans l’histoire politique du Sénégal le nom du président Macky Sall. Le discours du 31 décembre 202 serait le moment idéal de votre abstention pour la présidentielle de 2024 représentant votre premier cadeau offert au peuple sénégalais.

Président, revisitez votre discours d’hier n’est-ce pas vous qui interdisait aux intellectuels de ne pas spéculer sur le troisième mandat.

Honorables députés, nous exigeons le respect de votre part. Vous êtes nos représentants, nous ne le regrettons pas mais certains d’entre vous doivent éviter l’arrogance qui déconstruit le sens de leurs interventions à l’hémicycle. Certains gestes n’honorent pas notre démocratie.

Députés de l’opposition, l’indiscipline verbale joue en votre défaveur, le respect doit être réciproque.

Madame Aminata Touré vous n’êtes pas la première à être dénigrée par ce cavalier sans selle, ta probité n’est plus à démontrer dans ce pays. Honorable député maire receleur d’Agnam quand on n’a pas d’arguments à faire valoir dans un milieu civilisé il faut savoir se taire.

Madame une lionne ne se retourne jamais quand un chien aboie Madame Aminata Touré vos principes ne vous permettent pas de porter une troisième candidature devenue caduque après les résultats du référendum de 2016 et vous honorez toutes les femmes du pays par votre courage. Madame, il ne faut jamais gifler un sourd, il perd la moitié du plaisir. Il sent la gifle mais il ne l’entend pas . Certains députés doivent être félicités par l’innovation et le niveau intellectuel qu’ils ont amené à l’hémicycle

On peut citer Guy M Sagna, Birame S Diop, Aminata Toure, Abdoulaye D Sarr, Bara Gaye Mamadou L. Thiam, Pape D Fall, Thierno Youm etc. vous nous avez réconcilié avec l’assemblée Nationale

Monsieur le président ayez l’honnêteté intellectuelle de sommer vos militants d’arrêter sur votre supposée troisième candidature de 2024. Madame Aminata Touré en bonne républicaine a pris acte sur vos avertissements faits à l’endroit des intellectuels en leur rappelant votre parole d’honneur donnée.

Président vous aviez bon dos, à chaque fois vous êtes poignardé dans le dos, le rapport de l’audit effectué sur les fonds du covid en est la parfaite illustration. Pour soulager les populations, un fonds fut mis à la disposition de certains ministères pour atténuer la souffrance du peuple grâce à votre vision et votre attitude d’être toujours à nos côtés nous incitent à partager avec vous ces moments de trahison dont vous êtes victimes.

Président, personne ne peut se défendre contre la trahison. La justice doit faire son travail

Le Sénégal, une république unique au monde ou pour échapper à la justice certains se réfugient dans la politique en actionnant la victimisation avec la chanson dont ils sont les grands champions du mot < acharnement>. Vous politiciens devraient arrêter de dénigrer

nos vaillants fonctionnaires l’administration fiscale

Ils sont devenus les choux gras d’un soit disant politicien ne voulant pas s’acquitter de ses obligations fiscales, Président on ne gouverne pas dans l’émotion force doit rester à la loi pour la sauvegarde et la crédibilité de nos institutions

Permettez-moi d’emprunter ce dicton, Si le puissant mange un caméléon on dit qu’il se soigne si le pauvre en mange on l’accuse de gourmandise donc un poids- deux mesures doit être banni. Le président Sonko a montré la voie à suivre aux politiciens lors de sa confrontation avec son accusatrice incitant au respect strict de nos institutions à ses homologues

Monsieur le président, gouverner c’est prévoir le ministre de l’intérieur doit intervenir pour endiguer les querelles entre agriculteurs et paysans mieux vaut prévenir que guérir

Nous approuvons vos visites de proximités mais le Sénégal ne se limite pas à Dakar

Président nous les villageois nous vous attendons avec impatience, ces déplacements dans l’intérieur du pays vous permettront de voir la soi-disant réalité de l’émergence vantée par vos ministres.

MAMADOU DIALLO POULO DIERI