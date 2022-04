Mamadou Diallo défend la politique de jeunesse de Macky Sall

Monsieur respectons nos institutions la politique est une affaire de gentleman. Depuis un certain temps un langage d’impolitesse s’est invité dans l’espace politique sénégalais nous amenant à nous poser certaines questions ?

Sommes-nous toujours au Sénégal, ce pays où le respect de nos institutions a été le charme de notre démocratie, un modèle incontestable en Afrique.

Opposition radicale ne rime pas avec écart de langage et déshabillage de nos institutions.

Est-il interdit à un président de trouver un moyen de communication pour s’adresser à sa jeunesse afin de leur remonter le moral et leur expliquer ses orientations futures dans la lutte contre le chômage avec son fameux slogan dioko ak maky. Certes c’est un aveu d’échec pour son ministère de la jeunesse et tous les départements s’y trouvant dont on peut citer l’ANPEJ, les DACS, kheuyou ndawyi et la fameuse DER. Président ayez la volonté politique pour endiguer ce fléau. N’avez-vous pas construit un complexe sportif en un temps record? N’avez-vous pas fait des ponts des hôpitaux des aéroports régionaux sans oublier le BRT et le TER pour ne citer que cela. Personne ne peut ignorer votre bilan palpable le hic c’est que vous aviez mis la charrue avant les bœufs. La nature n’a pas oublié le Sénégal.

La terre, l’eau et le soleil devraient vous inspirer à poser les jalons de la lutte contre le chômage des jeunes.

J’ai vu un monsieur se disant le futur transformateur du Sénégal dénigrer tous les plans que vous posez avec ses slogans à lui :TIBTANk et TIGNAL MACKY.

Seulement ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Ce Messie devrait avoir une certaine ligne de conduite vis à vis de notre institution. De tous les exposés fournis aux jeunes aucune solution n’est sortie sinon critiquer sans poser d’alternatives

Ses principaux discours s’orientent vers des termes de science-fiction comme l’origine ses premiers millions pour être ce qu’il est devenu aujourd’hui.

La jeunesse sénégalaise a le sens de l’écoute, l’intelligence et l’expérience de déchiffrer les langages codés des politiciens aidés par cela aux nombreuses promesses tenues antérieurement par d’autres et jamais réalisées. La solution TIBTANK ou THIGNALI MACKY devrait être balayée par des arguments solides pouvant solutionner le calvaire des jeunes. Hélas la montagne a accouché d’une souris. Monsieur, le ridicule ne tue pas quand vous nous dites que vous n’avez jamais côtoyé le système. Pour convaincre cette jeunesse des réponses devraient être éclaircies.

-En quoi consiste le système que vous dénigrez à chaque THIGNALI ?

-Eclairez nous sur votre parcours self made man ?

A vous entendre débattre avec les jeunes on se demande dans quel pays nous sommes.

Président votre implication dans la concrétisation du volet kheuyou ndawyi commence à donner espoir à votre jeunesse .Vous aviez perdu beaucoup de temps en misant sur des ministres qui n’ont pas la même détermination et la même vision que vous portez pour le développement du pays. Président prenez en main ce vaste combat de la lutte contre le chômage des jeunes, certes c’est un fléau mondial mais vous avez la baraka de réussir toujours là où les autres ont échoué, il n’est jamais trop tard pour bien faire. On a besoin d’actes mais pas de paroles stériles comme sait bien le faire monsieur TIBTANK

Président le Sénégal a besoin d’intellectuels de la trempe de messieurs Meissa Babou ,du docteur Abdourahmane Diouf, Boubacar Camara Mamadou lamine Diallo qui à chaque émission de télévision font valoir leur connaissance sans écart de langage sur les plateaux de télévision.

Ne vous souciez pas de ces vendeurs d’illusions nous sénégalais, nous n’avons pas besoin d’un aventurier .Celui qui aspire à diriger les destinées du pays doit avoir un certain respect en nos institutions. Président concentrez-vous sur nos préoccupations et sachez que le sénégalais ne connaît pas le mot merci. Ton prédécesseur a été l’illustre exemple.

Dans tous les cas nul n’est prophète chez lui

Mamadou Diallo Poulo Dierry