Mamadou Lamine Diallo : « Amadou Ba a toujours confondu l’économie et la mendicité »

La guerre perdue d’avance de Macky Sall contre les prix

Amadou Ba, le fusible de Macky Sall, sait qu’il ne peut rien faire face aux prix des denrées de première nécessité. C’est le même problème qu’en 2012, sur le riz, le sucre et l’huile, l’échec est total. On nous avait promis l’autosuffisance en riz en 2017. Au finish, on importe plus d’un million de tonnes par an. Le régime a toujours refusé la vérité des chiffres face à l’évidence. En vérité, cette campagne contre les prix est un coup de communication. Pour enterrer un dossier, on crée une commission, c’est connu en sciences politiques; Amadou Ba crée 18 commissions techniques.

La responsabilité de Amadou Ba est entière, comme celle de Macky Sall évidemment. Le libéral Amadou Ba a toujours confondu l’économie et la mendicité internationale. A chaque fois que j’ai critiqué ses options de politique publique, il m’a répondu que le FMI estime qu’il est un bon élève. C’est ainsi qu’il s’est permis de donner sans explication un million d’euros à DSK viré dans un paradis fiscal, en violation flagrante de la loi sur la transparence des finances publiques.

Ce que cache cette agitation fébrile, c’est une campagne violente pour la troisième candidature de Macky Sall. Les troisièmes candidatures sont sanglantes en Afrique, Guinée, Côte d’Ivoire. Ceux qui la prônent ne veulent pas la paix demandée dans ce pays par les Chefs religieux, l’Eglise et le Bois Sacré d’oussouye.

Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki.