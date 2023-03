Mamadou Lamine Diallo : « Contrôler le secteur de la sécurité devient une nécessité »

Jusqu’ici c’est le Président de la République qui définit tout seul la politique de la nation au Sénégal et dans les pays du Sahel. Cette orientation a atteint ses limites. On s’en aperçoit au Niger, au Burkina et au Mali, les États perdent du terrain face aux insurgés d’Al Qaïda et de l’Etat islamique en apparence.

Je répète à notre élite politique que l’Afrique est l’enjeu du monde et qu’il est temps de poser les vrais débats et de sortir des courses à la prédation nourries par des égos injustifiés.

Les Américains qui ont sur nous deux longueurs de 25 ans d’avance nous proposent d’élaborer une stratégie nationale de sécurité basée sur la sécurité humaine qui englobe les droits individuels. Où en est le Sénégal ? Mystère et boule de gomme. Secret défense diront Antoine Diome et Sidiki Kaba, le procureur et l’ancien avocat de Karim Wade et consorts.

Obama a eu raison de rappeler qu’il faut des institutions fortes en Afrique et notamment le parlement. L’expérience montre qu’il faut des leaders clairvoyants et responsables pour cela.

Dans notre combat contre la troisième candidature de Macky Sall, il faut marcher sur deux jambes, la réforme de l’Assemblée nationale pour la réconcilier avec le peuple.

Le Sénégal comme les pays de l’Ouest doivent tourner le dos aux leaders prédateurs à la solde de lobbies étrangers inavouables.