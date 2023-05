Mamadou Lamine Diallo : « Le foncier à l’origine de la révolte des jeunes de Ngor »

Le foncier à l’origine de la révolte des jeunes de Ngor doit être traité sérieusement

On ne cessera de le répéter. Le Sénégal doit porter une attention particulière aux problèmes fonciers. Dans cette affaire qui a occasionné la mort de Adja Diallo et du vigile Louis Ndong, c’est plus que les 6000 m2 que se disputent la gendarmerie et les jeunes.

La gendarmerie n’a rien dit que je sache lorsque ses locaux sis au Plateau, censés veiller sur la sécurité, notamment de l’administration, ont été cédés à Dan Peretz and Co, homme d’affaires israélien connu dans la vente d’armes. La gendarmerie ne doit pas se mettre à dos la jeunesse dans laquelle, elle recrute pour renouveler ses effectifs, au risque de prolonger les dates de retraite des troupes. Ce qui a une limite objective.

Ouakam, Ngor et Yoff doivent élaborer pour chaque commune un mémorandum sur les problèmes fonciers, sans occulter les occupations du domaine public maritime. Le Président Macky Sall avait promis de renoncer à son terrain, les autres dignitaires doivent suivre. Ensuite, il faut réserver à ses communes comme à la Sicap et la SN HLM des terrains désaffectés de l’aéroport LSS.

Tout cela contribuera à faire baisser la tension entre les jeunes et leur gendarmerie.

Mamadou Lamine Diallo