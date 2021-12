Mamadou Lamine Diallo : « Le TER, au moins 600 milliards d’importations, pas de quoi être fier »

On nous demande d’être fiers du TER selon BBY. Le respectable Ministre Samba Sy, héritier de Amath Dansokho, dont le parti concentre la fine fleur de notre élite intellectuelle, compare le TER à l’arrivée du métro à Paris il y a cent ans.

Comment est-ce possible que le PIT oublie tout ce qu’il nous a appris, le pari de l’indépendance. En effet, la grande différence, c’est que le métro est issu de la science et de la technologie française. Ce sont les usines françaises qui ont fabriqué le métro parisien. Or nous, au Sénégal, on a tout importé. Ce qui est triste, c’est qu’on en est fier.

Je sais que notre élite politique est pour l’essentiel complexée devant la culture gréco-romaine. C’est l’héritage du Président Senghor et les conséquences d’une colonisation des mentalités. Mais tout de même, il y a des limites surtout pour ceux qui ont participé aux Assises Nationales.

Abdoulaye Daouda Diallo a dit que notre économie est extravertie. C’est la conclusion des Assises nationales qui proposent d’en sortir par une industrialisation planifiée. C’est le sens de notre combat politique.

Alors, que le PIT me dise quelle est la technologie qui sera maîtrisée au Sénégal après ce gros investissement du TER. Quelles seront les composantes qui seront fabriquées au Sénégal lors du prolongement Diamniadio AIBD? Voyez-vous, le développement c’est l’accumulation d’une capacité scientifique, technologique et managériale. Il faut sortir de la trappe de l’économie extravertie et c’est possible.

Il n’y a rien de personnel à mon opposition politique à Macky Sall et Moustapha Niasse. Je pense que le Sénégal peut et doit s’industrialiser dans les 15 prochaines années. Eux pensent qu’il faut s’accrocher à la locomotive France et vivre de la mendicité maquillée en coopération internationale.

Mamadou Lamine Diallo,

Président du mouvement Tekki.