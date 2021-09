Mamadou Lamine Diallo : « Macky Sall a aggravé la pauvreté au Sénégal »

Macky Sall a aggravé la pauvreté au Sénégal par la corruption de son régime…Par Mamadou Lamine Diallo

Les faits sont têtus. Malgré la politisation de l’ANSD, avec M. Beye nommé au Port de Dakar pour alimenter le clientélisme prédateur dans la commune de Dieuppeul de la Ville de Dakar, l’étude publiée par l’Agence est sans appel. Sans la covid 19, la pauvreté a augmenté dans notre pays et surtout dans les régions sud.

“Sous Macky Sall, les Sénégalais sont devenus plus pauvres, et la Famille FayeSall plus riche“

La propagande du régime sur les politiques luttant contre les inégalités ville-campagne et urbains-ruraux a reçu une volée de bois vert. Le PSE et ses différentes béquilles, les P, Promoville, PUDC, etc., et les bourses familiales ne marchent pas. Le peu de croissance généré par le régime de Macky Sall est « mangé » par les entreprises étrangères et les affidés du régime par la corruption et la spéculation foncière. La corruption de 1500 milliards représente plus de 10% du PIB.

A tel point que l’UE demande au gouvernement, lors de la présentation du rapport OFNAC sur la stratégie de lutte contre la corruption, de résoudre le problème foncier. L’association corruption-foncier est évidente.

La politique de coopération internationale de Macky Sall a échoué. Il est temps de passer au Plan pour l’Industrialisation du Sénégal. J’invite les fonctionnaires et chercheurs patriotes et les syndicats à nous rejoindre dans ce travail.

