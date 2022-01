Locales à Bignona : Mamadou Lamine Sora du PDS gagne à Coubalan

La commune de Coubalan change de main. Mamadou Lamine alias Tono Sora du parti démocratique sénégalais qui a dirigé la liste de Wallu Sénégal est passé haut la main. Il a devancé le maire sortant de Benno Bokk Yaakaar et son 1er adjoint qui a compéti avec une liste parallèle.

Sur les 3257 votants, Sora a obtenu 1535 suivi de BBY avec 804 voix et de la liste du parti « euleuk Sénégal qui a eu 650 selon des chiffres pas officiels mais obtenus à la suite du cumul des données issues des bureaux de vote

Si la victoire de la grande coalition wallu Sénégal est confirmée à l’issue du processus, les populations de la commune de Coubalan auront fait un choix judicieux. L’homme qui va diriger cette collectivité a beaucoup d’expérience dans la gestion des collectivités territoriales. Mamadou Lamine Sora qui a été vice-président du défunt conseil régional de Ziguinchor est connu pour sa maîtrise des contours de la décentralisation. En déclarant sa candidature pour ces locales, il avait dit qu’il voulait maintenant « mettre son expérience, son carnet d’adresse et ses compétences au service de sa communauté ».

Le nouveau maire de Coubalan a donc cinq ans pour faire décoller cette collectivité territoriale qui regorge d’énormes potentialités pour développer l’agriculture, la pêche, le tourisme. Mais l’homme qui est à sa tête a déjà prévu dans son programme beaucoup de choses dans chacun de ses domaines. Il a promis une gestion transparente et d’être aux côtés des populations de Coubalan pour les pousser vers le développement à travers un soutien aux jeunes, une bonne gestion de l’environnement et un encadrement des acteurs économiques, sportifs, culturels entre autres actions prévues à travers des projets déjà conçus. Un partenariat sérieux et responsable et au profit des habitants de sa commune sera développé sur l’axe nord sud ou l’axe sud sud.

L.BADIANE pour xibaaru