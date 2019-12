Mame Diarra Fam : « Wade n’en veut à personne au PDS »

Sortie de la députée du PDS, Mame Diarra Fam sur l’exclusion d’Oumar Sarr du PDS : Enfin la vérité ?

La députée du Parti démocratique sénégalais (PDS), Mame Diarra Fam doit certainement se trouver dans le secret des dieux. Mame Diarra Fam se distingue à travers ses sorties intempestives à l’Assemblée nationale. Mame Diarra Fam ne lâche pas le morceau. Invitée de l’émission Faram Facce sur la TFM, elle soutient sur le cas Oumar Sarr, l’ancien numéro 2 du PDS que Me Abdoulaye Wade, le secrétaire général national de ce parti « n’en veut à personne, il n’est fâché contre personne et que le PDS n’a exclu personne ». Elle-même se dit contre toute exclusion.

Mame Diarra Fam se rangerait dans le camp de la médiation entre Oumar Sarr et Wade. Une chose demeure certaine, elle se manifeste contre l’exclusion d’Oumar Sarr prononcée à travers un communiqué du PDS signé des mains de Me Abdoulaye Wade. Dans ce communiqué prétendument signé par Me Abdoulaye Wade, ce dernier constatait de fait la démission des rangs du PDS d’Oumar Sarr. Mame Diarra Fam se dit adepte de l’addition en politique et non de la soustraction.

Apparemment, Mame Diarra Fam qui s’incruste dans les affaires de l’Alliance pour la République (APR) avec les sorties fracassantes de son homologue député Moustapha Cissé Lô, déclare qu’elle n’est pas pour l’exclusion des rangs d’un parti pour quelqu’un qui exprime une pensée autre. Selon elle : « Les sorties de Moustapha Cissé Lô, tout le monde les entend. Et pourtant, elles demeurent justifiées. C’est son droit de se défendre ».

A travers, sa déclaration, Mame Diarra Fam ne veut nullement prendre le contre-pied de Me Abdoulaye Wade dans l’affaire Oumar Sarr et compagnie. Voudrait-elle dire que Me Abdoulaye Wade a été contraint de signer ce communiqué excluant de fait Oumar Sarr des rangs du PDS, ou cela a été sorti à son insu. En tout cas, voilà qui confortent dans leurs thèses tous ceux qui restent convaincus que derrière la mise à l’écart d’Oumar Sarr et compagnie du PDS, se trouve la main de Karim Wade.

