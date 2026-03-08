Mame Makhtar Guèye donne des nouvelles de Cheikh Oumar Diagne

Placé en garde à vue à la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar, Cheikh Oumar Diagne a reçu la visite de Mame Makhtar Guèye, responsable de l’association JAMRA, à l’occasion de la rupture du jeûne ce samedi 7 mars 2026.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Mame Makhtar Guèye a tenu à rassurer l’opinion publique : « Rassurez-vous, le Grand Mujahid, Cheikh Oumar Diagne, se porte très bien ! »

Il décrit un homme debout, fidèle à lui-même : « C’est avec la même fierté que j’ai encore découvert un Cheikh Oumar Diagne toujours digne, souriant, paré de son légendaire moral d’acier. »

Le responsable de JAMRA fait le parallèle avec une précédente visite carcérale rendue à Cheikh Oumar Diagne et à Abdou Karim Gueye, dit Nittu Degg, à la Prison de Sébikotane durant la fin du règne du président Macky Sall : « Le même Cheikh Oumar Diagne que celui que nous avions découvert lors de la visite carcérale que JAMRA leur avait rendue à la Prison de Sébikotane. »

Cheikh Oumar Diagne reste en garde à vue, « endurant stoïquement les rigueurs du Ramadan », selon Mame Makhtar Guèye, en attendant son face-à-face avec le procureur de la République prévu ce lundi 9 mars 2026.

« Ne l’oublions pas dans nos prières », a conclu le responsable de JAMRA dont les propos sont repris par Seneweb.