Manchester United : Ronaldo signe son retour avec 2 buts

Titulaire pour son retour avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a marqué son premier but et ouvert le score contre Newcastle juste avant la pause (45e + 1). Sur un tir puissant de Mason Greenwood repoussé maladroitement par le gardien Freddie Woodman dans ses pieds, le quintuple Ballon d’or toujours opportuniste, a inscrit son 85e but en Premier League. Ce, avant la pause.

Au retour des vestiaires, Cristiano Ronaldo a confirmé. Lancé en profondeur par Shaw, il s’emmène le ballon du droit et le place ensuite entre les jambes de Woodman d’une frappe du gauche. Avec ce doublé qui lui permet d’inscrire son 86e but en Premier League, le Portugais marque son retourà Old Trafford. Les Reds Devils ont logiquement dominé par 4 buts à 1, rapporte Igfm.