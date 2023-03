Manifs à Dakar : Benno parle d’échec de la stratégie de Sonko

Encore une fois, monsieur Ousmane Sonko et son parti ont subi un échec cuisant. Ils font leur tentative d’entraver la marche normale de la justice.

Entre irresponsabilité et dilatoire, ils viennent de donner la preuve que leur objectif de défier les institutions en permanence reste intact.

Tous les républicains et démocrates de notre pays ainsi que les populations laborieuses ont massivement rejeté les méthodes violentes de Monsieur Sonko.

Empêtré dans des dossiers judiciaires, il croit pouvoir utiliser tous les moyens pour s’en soustraire, y compris en instrumentalisant, par le mensonge et la manipulation, quelques groupes de jeunes. Cette stratégie a lamentablement échoué face à la détermination de l’État à exercer son autorité et à veiller à l’intégrité des institutions de la République.

Ainsi avec beaucoup de responsabilité, les forces de défense et de sécurité ont relevé le défi de l’ordre public et de la protection des personnels et des biens.

La coalition BBY rappelle que le Sénégal est plus que jamais attaché aux principes de la démocratie et de l’état de droit qui signifie d’abord l’égalité de tous les citoyens devant la loi.

Monsieur Sonko ne saurait se soustraire de l’obligation de répondre de ses actes et de ses propos devant la justice.

BBY félicite vivement le peuple sénégalais qui a opposé un mépris souverain aux appels à l’insurrection.

La coalition BBY réitère son soutien sans réserve aux institutions, particulièrement la justice et les Forces de Défense et de Sécurité. C’est le lieu de réaffirmer notre attachement indéfectible à la paix, à la stabilité et à la cohésion sociale pour le libre exercice de la démocratie.

BBY met solennellement en garde les fauteurs de troubles qui doivent se rendre compte définitivement que le peuple sénégalais, mâture et imbu d’expérience, se dressera toujours pour la défense de ses acquis historiques, aux plans politique, économique et social.

Dans le même sillage, BBY invite toutes les forces vives de la nation à intensifier le vaste courant républicain et démocratique au service exclusif de notre peuple et de la grandeur de notre nation.

Benno Bokk Yakaar