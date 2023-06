Manifs à Dakar et Zig : Biguine Gueye «gifle» Sonko

Du péril Ousmane Sonko

Il faut arrêter ce vandalisme fait de pillages et de vols. Manifester c’est des slogans, des pneus, poubelles et autres troncs d’arbres dressés et/ou brûlés pour exprimer sa colère. Ce qui se passe au Sénégal exprime une haine et une indiscipline qui n’ont pas leur place chez nous. Au calme, chers compatriotes, le Sénégal est une vitrine en Afrique, tout le monde nous envie notre modèle du commun vouloir de vivre ensemble adossé à notre Teranga sous tendu par le cousinage à plaisanterie et fortifié par le respect à nos guides religieux.

Le Sénégal n’a jamais été aussi secoué sous l’avènement du sieur Ousmane Sonko. Ne soyons pas amnésiques chers compatriotes. Cet individu fait dans le séparatisme pour installer le chao dans notre pays. N’avait-il pas été un syndicaliste ? N’avait-il pas adopté la stratégie du silence en 2011 lorsque la Nation brûlait sous Wade ? Aux temps ses intérêts étaient intacts sous son mentor, le tordu Tahibou Ndiaye. Après plusieurs offensives contre l’État autour de secrets fiscaux, il provoqua sa radiation de la fonction publique. Immédiatement, il mit en branle son « Pastef » et poursuit ses méchants dénigrements, mensonges et autres écarts contre des pères de familles.

Suite à la douche froide contre lui autour de l’accalmie notée sur la rébellion en Casamance, il théorisa la grave question de l’ethnicisme et développa une fausse tentative de stigmatisation de nos frères et sœurs de cette partie méridionale de notre pays. Mieux, Sonko, en démagogue avéré, défendit la thèse d’une monnaie locale pour le Sud de notre République. Cet homme très réfractaire à la paix sociale et à l’unité nationale ne s’en arrêta pas là. Eh oui!

Il fréquente des lupanars et se fourra enfin le doigt dans l’oeil. Cerné, il se replie à Ziguinchor pendant quelques semaines et initie pour rentrer à Dakar, une caravane. La caravane du chao comme il l’aurait souhaité. Avant son départ à quelques heures de la célébration du pèlerinage marial de Poponguine, il appelle ses partisans au « combat final » à Dakar pour aller dit-il, déloger un Président élu. Vous imaginez?

Et la suite on l’a connait. Après que ses velléités de déstabilisation eurent été stoppées net, le bonhomme se barricade chez lui et fait dans la victimisation. Malgré la justesse d’un verdict qui le disculpa de viols et de menace de mort. Le « Gatsa gatsa » est encore déclenché, non pas pour contester une décision de justice dans la discipline mais pour perpétrer des pillages, des vols et crimes contre d’honnêtes citoyens. Quoi qu’il en soit, il est venu le moment pour l’État du Sénégal de sévir. Le chef de l’État doit décréter l’état d’urgence et instituer le couvre feu après avoir parlé au peuple, afin de mettre fin à la terreur installée par le péril Ousmane Sonko qu’il urge d’arrêter. Faute de quoi, tous les fondamentaux de la République se seront à jamais écroulés.

Mamadou Biguine Gueye