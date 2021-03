Manifs au Sénégal…Souleymane Diallo attaque les casseurs

Destruction, tel est leur crédo !…Par Souleymane S. Diallo

Les récentes manifestations qui ont secoué le pays ont montré à quel point les discours de haine se sont installés dans le champ politique plus particulièrement dans le camp d’une partie de l’opposition : haine des institutions, haine des forces de sécurité, haine des multinationales, haine des étrangers, etc. Nous retrouvons chez eux les mêmes caractéristiques que ceux des populistes européens qui cherchent en permanence à instrumentaliser les gens en les poussant à s’attaquer aux institutions de la République, aux étrangers et aux biens. En s’attaquant à Auchan et à Total, on détruit avant tout des emplois nationaux en jetant des milliers de familles dans la précarité et on freine par conséquent la dynamique de l’investissement dans le pays. Des soi-disant patriotes qui brûlent l’économie du pays, c’est incroyable !

Même Jean M. Le Pen qui durant sa carrière politique traitait ses adversaires de « salopards » est plus respectueux des institutions, des biens et moins arrogant que le manipulateur Sonko.

En clair, les extrêmes ont toujours profité des problèmes économiques, culturels et du chômage des jeunes pour attiser les haines et semer le chaos dans le but de prendre le pouvoir. Notre pays, connu pour son ouverture, sa tolérance et sa teranga ne doit pas accepter de soutenir des individus vecteurs de haine et de destruction. Partout où ils sont passés au pouvoir, ils ont semé la désolation et le malheur. Les attaques contre les postes de police et de gendarmerie suite à leurs appels sont le reflet de leur état d’esprit. Le populisme et le fascisme entraînent toujours la décadence des États comme nous l’enseigne l’Histoire.

In fine, prendre pour cible les postes de police et de gendarmerie dans un environnement sous-régional tendu, marqué par la terreur djihadiste, est extrêmement grave. Le jour où l’État s’effondrera, ce sera le retour à l’état de nature et ce sera également la fin de l’Etat de droit.

Dr Souleymane S. Diallo, chargé des élections APR France